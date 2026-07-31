Pearl Marshal bị bỏ rơi khi mới chào đời và hiện tại. Ảnh: Courtesy Rita Marshall

Suốt hơn nửa thế kỷ, Pearl Marshall sống với một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải: Cô là ai và vì sao mình lại bị bỏ rơi ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời?

Chỉ đến khi bước sang tuổi 53, người phụ nữ sống tại Salem, bang Virginia (Mỹ) mới lần đầu tiên ghép được những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời. Hành trình ấy không chỉ giúp cô tìm thấy cha mẹ ruột, mà còn hé lộ một sự thật khiến nhiều người xúc động: người mẹ năm xưa chưa từng rời đi sau khi bỏ con.

Bà đã lái xe quanh bãi đỗ xe, lặng lẽ chờ cho đến khi có người phát hiện đứa trẻ.

Đứa bé trong chiếc túi

Một tối tháng 8/1972, sau khi xem phim tại rạp ở trung tâm thương mại bang Ohio, Darlene Gilleland và Rita Marshall trở về bãi đỗ xe thì phát hiện một chiếc xe đẩy mua sắm tựa vào ô tô của họ.

Bên trong xe đẩy là một chiếc túi màu nâu được gấp cẩn thận. Khi hai người còn đang tò mò, chiếc túi bất ngờ cử động.

Mở túi ra, họ sững sờ khi nhìn thấy một bé gái sơ sinh. Em bé sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng, được quấn trong chăn và nằm rất ngoan, không hề la khóc.

Họ lập tức gọi cảnh sát. Đứa trẻ được đưa vào bệnh viện và ngay sau đó tin tức về em bé bị bỏ rơi xuất hiện trên các mặt báo. Truyền thông khi ấy gọi em bé bằng cái tên "Baby Westgate", theo tên trung tâm thương mại nơi em được tìm thấy.

Bốn tháng sau, cô bé được một gia đình nhận nuôi. Đó chính là câu chuyện về Pearl Marshall.

Những bài báo nói về Pearl năm xưa bị bỏ lại ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại. Ảnh: Courtesy Chris Gerrett

Hơn 50 năm đi tìm câu trả lời

Pearl Marshall lớn lên trong tình yêu thương của gia đình nuôi tại Cleveland, Pittsburgh và Washington D.C.

Cô biết mình là con nuôi từ nhỏ, nhưng Pearl không có bất kỳ thông tin nào về cha mẹ ruột.

"Tôi không có nổi một tờ giấy ghi vài dòng về họ. Vì thế tôi cũng không biết phải bắt đầu tìm từ đâu", cô chia sẻ.

Trong nhiều thập kỷ, luật của bang Ohio không cho phép người được nhận nuôi tiếp cận giấy khai sinh gốc. Mãi đến năm 2015, khi bang mở quyền truy cập hồ sơ cho nhiều trường hợp nhận con nuôi, Pearl mới nhìn thấy tia hy vọng đầu tiên.

Năm 2023, cô chính thức nhận được giấy khai sinh của mình. Điều đặc biệt là giấy khai sinh không ghi tên cha mẹ ruột, nhưng lại ghi nơi sinh là... trung tâm thương mại Westgate.

Jack Marshall, chồng của Pearl, đã giúp cô lục tìm các bài báo cũ trên Internet và nhanh chóng phát hiện mình chính là "Baby Westgate" từng gây xôn xao dư luận hơn nửa thế kỷ trước.

Từ đó, cô liên hệ với cảnh sát và được kết nối với Chris Gerrett, thành viên hội lịch sử địa phương, người có niềm đam mê truy tìm các câu chuyện trong quá khứ.

Từ hồ sơ báo chí, tài liệu lưu trữ, sổ địa chính, họ lần ra danh tính của 2 người phụ nữ đã phát hiện Pearl năm xưa. Không thể liên lạc trực tiếp với họ, bà gọi điện cho con trai của 1 trong 2 người phụ nữ ấy.

Vào mùa hè 2025, Pearl đã có buổi gặp mặt xúc động với 2 người phụ nữ từng cứu mạng mình.

Suốt nhiều năm qua, họ vẫn cẩn thận lưu giữ những bài báo cũ, vẫn luôn tự hỏi cuộc sống của "Baby Westgate" rồi sẽ ra sao.

Pearl Marshall tại Salem, bang Virginia (Mỹ) vào tháng 7/2026. Ảnh: Matt Eich

Cuộc gặp gỡ sau hơn nửa thế kỷ

Nhờ xét nghiệm ADN, Pearl đã biết cha ruột là ai nhưng cô vẫn tiếp tục tìm dấu vết về mẹ. Cô tìm đến nhóm điều tra The Fronczak Files, chuyên tìm người thân thất lạc bằng phả hệ di truyền. Thông qua nhóm, cô đã xác định được mẹ ruột của mình, theo People.

Tháng 6/2026, lần đầu tiên cô được gặp mẹ. Pearl nói cô chưa bao giờ oán trách mẹ. Thay vào đó, cô chọn tha thứ.

"Tôi không nghĩ mẹ cần sự tha thứ từ tôi, nhưng bà thực sự cần được giải thoát khỏi cảm giác day dứt ấy", cô chia sẻ.

Qua những cuộc trò chuyện sau đó, Pearl mới biết sự thật phía sau quyết định đau lòng của mẹ. Năm ấy, mẹ cô mới 22 tuổi và chưa kết hôn. Trong suốt thời gian mang thai, bà vẫn hát ru con gái mỗi tối.

Ngày sinh con, biết mình không đủ khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ, bà đặt con vào chiếc xe đẩy tại trung tâm thương mại, quấn chăn cẩn thận, rồi lái xe vòng quanh bãi đỗ.

Bà không rời đi ngay. Bà lặng lẽ quan sát cho đến khi chắc chắn có người phát hiện ra đứa trẻ. Sau này, bà còn xin làm việc ngay tại trung tâm thương mại Westgate và ngày nào cũng đỗ xe đúng vị trí năm xưa, nơi bà đã đặt con gái xuống. Nhiều năm sau, bà lập gia đình và sinh thêm 2 người con.

Đến hôm nay, sau hơn 50 năm đi tìm nguồn cội, Pearl đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

"Tôi vẫn đang học cách đón nhận tất cả. Có rất nhiều cảm xúc đến vào những thời điểm khác nhau. Nhưng trên hết, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi đã tìm được cha mẹ ruột và điều tuyệt vời nhất là cả hai vẫn còn sống để chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau", cô chia sẻ.