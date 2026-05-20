Ngày 20/5, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết Khoa Nhi vừa điều trị cho thiếu niên 14 tuổi, trú tại phường Đông Ninh Hòa, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện mệt nhiều, nôn ói, thở nhanh và rối loạn tri giác.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm toan ceton do đái tháo đường ở mức độ nặng. Chỉ số đường huyết lúc nhập viện lên tới 32,1 mmol/L, cao gấp nhiều lần bình thường. Đặc biệt, pH máu của bệnh nhân chỉ còn 6,6 trong khi ngưỡng bình thường dao động từ 7,35 đến 7,45, cho thấy tình trạng toan chuyển hóa rất nặng, đe dọa tính mạng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được cấp cứu tích cực, điều chỉnh đường huyết cùng các rối loạn điện giải và cân bằng toan - kiềm. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của nam sinh đã ổn định.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc đái tháo đường tuýp 1 - bệnh lý tự miễn khiến cơ thể không sản xuất insulin để điều hòa đường huyết. Qua khai thác bệnh sử, trước đó người bệnh có thói quen nhịn ăn cơm để giảm cân nhưng lại thường xuyên sử dụng nước ngọt và trà sữa. Trong thời gian ngắn, em sụt khoảng 20kg, kèm theo các biểu hiện uống nhiều, tiểu nhiều.

Theo bác sĩ Khoa Nhi, việc nhịn ăn kết hợp tiêu thụ nhiều đồ uống chứa đường có thể là yếu tố thúc đẩy đường huyết tăng đột ngột, dẫn đến biến chứng nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Đây là biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Các chuyên gia cảnh báo đái tháo đường ở trẻ em thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ sót và đang có xu hướng gia tăng.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như uống nhiều, tiểu nhiều bất thường, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nôn ói, đau bụng, thở nhanh hoặc lơ mơ.

Các gia đình cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho trẻ, hạn chế đồ ngọt và nước uống có đường, khuyến khích vận động thể lực, theo dõi cân nặng định kỳ và không chủ quan với những dấu hiệu bất thường kéo dài.