Ngày 14//5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết các bác sĩ Khoa Nhiễm vừa tiếp nhận bé P.L.D.A (7 tuổi) nhập viện trong tình trạng mất ngủ, ngồi nói nhảm suốt đêm.

Bé xuất hiện hàng loạt biểu hiện rối loạn tâm thần cấp tính như thức trắng đêm, mất kiểm soát hành vi, có lúc bò lê trên sàn nhà hoặc đột ngột ngã quỵ. Đồng thời, bé sốt 38,2 độ C.

Trước đó, bé A. cùng mẹ đi từ quê vào TPHCM và sử dụng miếng dán chống say tàu xe chứa hoạt chất scopolamine.

Do đường kẹt xe kéo dài, lo con mệt, người mẹ đã dán cho bé 2 miếng phía sau tai trong suốt 5 giờ di chuyển. Trong khi đó, liều khuyến cáo đối với trẻ em hoặc người dưới 40kg chỉ là nửa miếng dán. Sau khi bé về đến nhà, miếng dán mới được tháo ra.

Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám kỹ lưỡng, đồng thời loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm như viêm não, viêm màng não. Ê-kíp nhận định nhiều khả năng đây là trường hợp gặp tác dụng phụ nghiêm trọng của scopolamine.

Bé được theo dõi sát tại phòng cấp cứu. Sau khoảng 12 giờ, các biểu hiện loạn thần giảm dần nên bệnh nhi được chuyển sang phòng thường. Sau 3 ngày điều trị, các triệu chứng gần như biến mất hoàn toàn và bé trở lại trạng thái lanh lợi như trước.

Theo BSCKI Trần Ngọc Lưu - Bệnh viện Nhi đồng 2, hoạt chất scopolamine trong miếng dán chống say tàu xe có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, giảm thị lực, lú lẫn, giãn đồng tử. Những trường hợp nặng có thể xuất hiện loạn thần cấp tính với các biểu hiện mất phương hướng, ảo giác, hoang tưởng, mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ hoặc tăng thân nhiệt ác tính.

Các triệu chứng nghiêm trọng thường gặp hơn ở trẻ em và người cao tuổi.

Nhà sản xuất cũng khuyến cáo không sử dụng miếng dán chống say tàu xe chứa scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi, đồng thời cần giảm liều đối với trẻ em hoặc người có cân nặng dưới 40kg.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi cho con dùng thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chỉ định và chống chỉ định trước khi dùng.

Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc như sốt cao, thay đổi hành vi, phát ban, phụ huynh cần nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám, đồng thời cung cấp thông tin về loại thuốc đã sử dụng, mang theo vỏ thuốc hoặc hình ảnh nhãn thuốc để hỗ trợ chẩn đoán.

