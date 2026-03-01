Đại diện Báo VietNamNet vừa phối hợp lãnh đạo thôn Đào Lâm (xã Nghĩa Tân, tỉnh Hưng Yên) trao số tiền 230.948.512 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ bé Vương Ngọc Lan (4 tuổi) – nhân vật trong bài viết: “Bé gái 4 tuổi ở Hưng Yên mắc 'bệnh lạ', mẹ nghèo bất lực cầu cứu”.

Báo VietNamNet phối hợp lãnh đạo thôn Đào Lâm (xã Nghĩa Tân) trao số tiền 230.948.512 đồng đến gia đình bé Vương Ngọc Lan

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bệnh lạ ập đến, bé Lan bắt đầu chán ăn, rồi dần dần không còn ăn được nữa, bước đi chậm chạp, nặng nề, bé không còn nói được, cơ thể suy kiệt, không thể tự đứng hay đi lại.

Chị Đoàn Thị Quyên đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên thăm khám, bác sĩ phát hiện có virus lạ. Ngay sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, kết quả mẫu xét nghiệm cho thấy, bé Lan dương tính với virus tự miễn – tức cơ thể đang tự sản sinh ra một loại virus lạ, chống lại chính mình, gây phá hủy nội tạng và mất kiểm soát hành vi. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Con gái nằm điều trị ở viện lâu dài, tốn kém, chị Quyên lại phải nghỉ việc ở viện chăm con. Bởi vậy tình cảnh của gia đình ngày càng khốn khó về mặt kinh tế.

Sau khi hoàn cảnh của bé Lan được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé Lan số tiền 230.948.512 đồng. Số tiền này đã được Báo chuyển đến gia đình bé Lan.

Ông Hoàng Văn Hoạt, Trưởng thôn Đào Lâm, cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Quyên rất khó khăn khi một mình nuôi con mắc bệnh, chi phí điều trị lớn trong khi thu nhập không ổn định. Ông gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, tiếp thêm động lực để cháu Lan có thêm điều kiện chữa bệnh.

Được biết, do bệnh tình của bé Lan diễn biến phức tạp nên bé vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Nhi trung ương.