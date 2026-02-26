Bà Thạch Thị Sà Vẹnl (67 tuổi, ngụ ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện) là nhân vật trong bài viết: “Những bữa cơm chan nước tương và nỗi lòng bà ngoại U70 nuôi 3 cháu nhỏ”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Hồ Đắc Kiện (TP Cần Thơ) trao số tiền 153.410.046 đồng của bạn đọc đến bà Thạch Thị Sà Vẹnl và 3 cháu nhỏ

Là người Khmer, bà Vẹnl gắn cả cuộc đời với ruộng đồng, lam lũ mưu sinh. Vợ chồng bà có 9 người con. Cách đây 5 năm, chồng bà qua đời sau thời gian dài bệnh tật, để lại cho người phụ nữ tuổi xế chiều gánh nặng mưu sinh và chăm lo gia đình.

Biến cố tiếp tục ập đến khi giữa năm 2025, 4 người con trai của bà lần lượt vướng vòng lao lý do liên quan đến chất cấm, khiến ngôi nhà vốn đã nghèo khó càng thêm trĩu nặng nỗi buồn.

Ba đứa cháu nhỏ bà đang cưu mang là Châu Thị Như (7 tuổi), Châu Vĩnh (6 tuổi) và Châu Tuấn (5 tuổi), con của chị Châu Thị Phượng (31 tuổi) – người con gái sớm rời quê lên TPHCM mưu sinh rồi dần biền biệt.

Theo lời bà Vẹnl, mỗi lần về thăm, chị Phượng lại gửi con cho mẹ già rồi đi đâu không rõ. Từ đó, bà vừa là bà ngoại, vừa thay mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu.

Căn nhà của bà chỉ là nhà tạm, nền thấp, đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa đến, cột kèo mục nát, mái tôn xộc xệch khiến bà luôn nơm nớp lo sợ căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Không còn nơi ở an toàn, 4 bà cháu hiện phải tá túc nhờ căn nhà nhỏ của vợ chồng người con gái khác, đang đi làm công nhân xa nhà.

Không ruộng đất, cuộc sống của 4 bà cháu chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của bà con lối xóm và những phần hỗ trợ ít ỏi từ địa phương vào các dịp lễ, Tết. Có bữa đủ gạo ăn đã là may mắn, việc có sữa hay thịt cho trẻ nhỏ vẫn là điều xa xỉ.

Đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc, bà Thạch Thị Sà Vẹnl xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm và bạn đọc đã dang tay giúp đỡ 4 bà cháu trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.