Ông Trần Văn Thuận (SN 1973, ở xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) – nhân vật trong bài viết: “Hơn 10 năm chạy thận, người đàn ông nghèo lại gánh thêm bệnh suy tim”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xóm Thanh Đông (xã Giao Minh) trao số tiền 33.234.949 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Thuận

Vợ chồng ông Thuận làm công nhân may gần nhà. Tháng 7/2013, bác sĩ chẩn đoán ông bị suy thận giai đoạn 3 khi được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Để duy trì sự sống, ông Thuận phải lọc máu liên tục. Cuối năm 2013, bác sĩ tiến hành phẫu thuật mổ cầu tay để ông chuyển sang giai đoạn chạy thận.

Cùng thời điểm đó, vợ ông đột ngột mắc rối loạn dây thần kinh thực vật, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở y tế khác, sức khỏe suy kiệt, không thể đi làm. Bệnh tật triền miên khiến gia đình rơi vào cảnh cùng cực.

Tiếp đó, vào năm 2022, bố ông Thuận mất. Tháng 9/2022, con rể ông đột tử. Biến cố liên tiếp ập đến khiến cả gia đình ông gần như ngã quỵ.

Tháng 7/2024, do biến chứng từ suy thận giai đoạn cuối, ông lại vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai vì suy tim nặng. Dù được hưởng bảo hiểm y tế 100% theo diện hộ nghèo, nhưng chi phí điều trị, thuốc bổ trợ và tiền đi lại quá lớn đã khiến gia đình lâm cảnh nợ nần.

Cảm thương hoàn cảnh gia đình ông Thuận, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ để ông thêm động lực điều trị bệnh. Số tiền 33.234.949 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương đến thăm và trao tận tay gia đình ông Thuận.

Được bạn đọc tiếp sức, ông Thuận đã vượt qua cơn hiểm nghèo. “Hiện tại tôi vẫn vào bệnh viện chạy thận định kì 3 ngày/tuần. Căn bệnh mỗi ngày một biến chứng nặng thường xuyên phải vào viện. Tôi chỉ thương các con phải bỏ việc để chăm sóc bố mẹ”, ông Thuận xúc động nói.