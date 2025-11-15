Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây tiếp nhận bệnh nhi H.Đ, 2 tuổi (ở Hà Nội), nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ được gia đình đặt ở dưới đất.

Theo lời gia đình kể, sau khi phát hiện con uống nhầm dầu thắp đèn, người nhà đã cố gắng móc họng gây nôn cho trẻ, sau đó mới đưa đến bệnh viện gần nhà để sơ cứu. Tại cơ sở y tế địa phương, mặc dù bé H.Đ. đã được hỗ trợ thở oxy nhưng tình trạng không cải thiện nên được chuyển lên tuyến trên.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: Trẻ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, thở nhanh, tím tái, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy.

“May mắn, sau 4 ngày điều trị tích cực, bé H.Đ. đã qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản và có thể tự thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn ổn định. Dù vậy, chức năng hô hấp của trẻ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới”, BS Mỹ Hạnh thông tin.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, gây nôn thường là phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh khi thấy con uống nhầm dầu thắp đèn, nhưng chính hành động này có thể khiến trẻ hít sặc dầu vào phổi, làm tình trạng nặng nề hơn.

Vì sao không được gây nôn khi sơ cứu?

Các bác sĩ nhận định, trẻ uống nhầm dầu thắp đèn thường xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn. Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát.

Thêm vào đó là thói quen của người dân khi sử dụng các vật dụng quen thuộc như chai nước, cốc, bát để đựng dầu và đặt gần khu vực sinh hoạt chung càng làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ uống nhầm và gặp nguy hiểm.

Các loại chai dầu thắp đèn có màu sắc bắt mắt, đựng trong những chai nhựa quen thuộc khiến trẻ nhầm lẫn. Ảnh: BVCC

Theo các chuyên gia, dầu thắp đèn là một hydrocacbon dễ bay hơi, có độc tính cao. Khi trẻ uống phải dầu thắp đèn, hơi độc của hóa chất rất dễ xâm nhập vào phổi, gây suy hô hấp, kèm theo các tổn thương tim mạch, thần kinh. Trẻ có thể bị suy hô hấp từ vừa đến nặng, co giật, thậm chí hôn mê.

Từ trường hợp bé H.Đ, BS Mỹ Hạnh khuyến cáo: Nếu chẳng may trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, cha mẹ tuyệt đối không được móc họng để gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ. Việc cố gắng móc họng để gây nôn sẽ làm tăng nguy cơ hít sặc. Khi đó, hơi dầu sẽ xâm nhập sâu vào phổi, gây ra tình trạng viêm phổi hít, khiến hệ hô hấp tổn thương nghiêm trọng hơn.

Do đó, khi trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, gia đình cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không gây nôn, không cho trẻ uống thêm nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và kịp thời.

Để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, người lớn cần để mắt tới trẻ trong quá trình vui chơi hoặc sinh hoạt hằng ngày. Các bậc phụ huynh cần để hóa chất xa tầm tay trẻ em, luôn cất giữ thuốc, hóa chất, dầu thắp đèn trong tủ có khóa an toàn, đặt trên cao, xa tầm tay trẻ. Với các loại dầu thắp đèn, hóa chất, người lớn không đựng trong các chai lọ quen thuộc, có hình dáng như chai nước uống, nước ngọt hay các loại chai lọ có màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn.