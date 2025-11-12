Tối 11/11, theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, tính đến 16h cùng ngày, tổng cộng 299 ca bệnh đã đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đây là vụ nghi ngộ độc hàng loạt kéo dài tại TPHCM kể từ khi có các ca đầu tiên nhập viện vào ngày 5/11.

Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và sốt sau khi ăn bánh mì mua tại hai cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Đáng chú ý, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) - nơi đang điều trị 37 người trong tổng số 62 ca tiếp nhận, đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với vi khuẩn Staphylococcus coagulase negative (nhóm vi khuẩn tụ cầu) qua xét nghiệm cấy máu. Trước đó, bệnh viện cũng ghi nhận một ca cấy máu dương tính với Salmonella và một ca cấy phân nhiễm Salmonella.

Bệnh viện đang theo dõi chặt chẽ một bệnh nhân trong tình trạng nặng do có nhiều bệnh lý nền. Các trường hợp còn lại đều có sức khỏe ổn định.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận số lượng bệnh nhân nhiều nhất với 175 ca, trong đó còn 25 người đang điều trị nội trú, không có ca nặng. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị 30 ca, hiện còn 5 ca nội trú với sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Quốc tế Becamex đang điều trị 9 ca nội trú, dự kiến xuất viện trong thời gian tới. Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây có 7 ca (6 ca đã xuất viện), Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp tiếp nhận 4 ca, Bệnh viện Nhi đồng 2 có 3 ca.

Các bệnh viện khác như Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (cơ sở 1 và 3), Bệnh viện Bình Dân, Mỹ Đức Tân Bình, Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Nhân dân 115 và Đa khoa Khánh Hội mỗi nơi tiếp nhận từ 1-4 ca, đa số đã xuất viện.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, dựa trên dữ liệu hiện có, chưa thể kết luận vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm yêu cầu có báo cáo nhanh về diễn biến vụ nghi ngộ độc, theo dõi sát tình hình và triển khai các giải pháp để bảo đảm sức khỏe cho người bị nghi ngộ độc và ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Cùng đó, Cục đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Hai cơ sở bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động. Toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu đã bị niêm phong để lấy mẫu kiểm nghiệm.

Hiện hai cơ sở bán bánh mì nghi khiến hàng trăm người ngộ độc đã tạm ngừng hoạt động. Ảnh: P.T

Các bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn cần đảm bảo vệ sinh an toàn, bảo quản lạnh dưới 5 độ C, người bán phải được tập huấn về an toàn vệ sinh và rửa tay sát khuẩn trước khi chế biến. Đặc biệt, khi phát hiện thực phẩm có mùi lạ, cần ngừng sử dụng ngay lập tức.