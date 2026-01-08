Ngày 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận bé trai 3 tuổi bị ung thư tinh hoàn, di căn.

Trước đó, ngày 7/1, bé trai trú tại Tuyên Quang được gia đình đưa đến khám vì những cơn đau bụng quanh rốn.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có một khối u lớn sau phúc mạc, chèn ép thận. Sau quá trình đánh giá toàn diện, kết quả cho thấy bé mắc ung thư tinh hoàn, theo dõi di căn gan và phổi.

Trẻ được bác sĩ thăm khám. Ảnh: BVCC.

Nguyên nhân được xác định là do tinh hoàn không xuống bìu, nằm trong ổ bụng từ khi sinh ra, âm thầm phát triển mà không có biểu hiện rõ ràng trong những năm đầu đời.

Trong trường hợp này, các bác sĩ đã liên hệ với Bệnh viện K (Hà Nội) để chuyển bệnh nhi về điều trị chuyên sâu theo phác đồ của Bộ Y tế.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tinh hoàn ẩn là dị tật bẩm sinh, chiếm khoảng 3% ở trẻ sơ sinh nam đủ tháng và có thể lên tới 30% ở trẻ sinh non. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, trẻ có nguy cơ mất chức năng sinh sản, rối loạn sinh dục do tinh hoàn nằm sai vị trí.

Ngoài ra, tinh hoàn ẩn còn có thể gây biến chứng xoắn tinh hoàn, chấn thương vỡ tinh hoàn, thậm chí tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng người có tinh hoàn ẩn có nguy cơ ung thư cao gấp 7,5 lần. Sự biến đổi ác tính thường biểu hiện ở năm 30-40 tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu bé trai sau sinh không có đủ hai tinh hoàn trong bìu, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa Nam học - Tiết niệu để được thăm khám và điều trị kịp thời.

