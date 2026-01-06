Gần 100 triệu đồng/tháng để được sống

Bà N.T.T. (52 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ trong nghẹn ngào về hành trình điều trị ung thư phổi giai đoạn 4, khi bệnh đã di căn gan, xương và hạch. Sau khi được chẩn đoán, bà bước vào quá trình điều trị bằng thuốc đích kết hợp thuốc miễn dịch.

“Tôi dùng thuốc một năm thì thấy sức khỏe có cải thiện, ăn uống khá hơn nên cứ nghĩ truyền khoảng một năm là ổn. Do không được tư vấn kỹ sớm, tôi không lường hết đây là cuộc điều trị dài hơi, gần như phải theo suốt đời”, bà T. nói. Sự chủ quan ban đầu khiến gia đình bà không chuẩn bị được nguồn lực tài chính cho chặng đường điều trị lâu dài phía trước.

Thực tế, với ung thư giai đoạn muộn, việc duy trì điều trị liên tục đóng vai trò quyết định trong kiểm soát bệnh. Khi ngừng thuốc, nguy cơ bệnh tiến triển nhanh rất lớn. Đến nay, bà T. đã rơi vào cảnh cạn kiệt về tài chính.

Với bệnh ung thư, chi phí là rào cản lớn nhất của người bệnh trong tiếp cận thuốc. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Theo phác đồ điều trị, cứ 21 ngày, bà T. phải truyền thuốc một lần. Riêng thuốc miễn dịch pembrolizumab (Keytruda), mỗi mũi 100ml có giá khoảng hơn 60 triệu đồng. Dù được hỗ trợ theo chương trình “mua 1 tặng 1”, tổng chi phí cho mỗi lần truyền từ 77- 100 triệu đồng do còn nhiều khoản phát sinh như thuốc chống dị ứng, chống nôn, truyền thải độc, vitamin và các xét nghiệm cần thiết. Ngoài ra, cứ 3 tháng bà lại phải chụp CT toàn thân để đánh giá đáp ứng điều trị, làm chi phí tiếp tục đội lên.

Theo bà N, các chi phí được BHYT hỗ trợ chỉ là tiền giường bệnh, 1 năm được 1 lần chụp PET/CT. Hầu hết các thuốc trên người bệnh đều phát sinh phải tự chi trả.

“Hơn một năm điều trị, gia đình tôi đã chi gần 2 tỷ đồng. Giờ thật sự không còn khả năng theo tiếp”, bà T. ngậm ngùi.

Vì thế, mỗi lần đến gần ngày truyền thuốc, bà lại rơi vào trạng thái lo lắng, giằng xé giữa mong muốn được sống và thực tế hết tiền. Điều khiến người phụ nữ này trăn trở nhất là liệu còn lựa chọn thuốc nào khác phù hợp hơn, hiệu quả nhưng chi phí thấp hơn và đặc biệt là có thể dựa thêm vào bảo hiểm y tế để giảm bớt gánh nặng hay không.

Nhiều bệnh nhân ung thư khác cũng đang đứng trước bài toán sinh - tử gắn liền với chi phí điều trị quá lớn.

28 loại thuốc mới

Mới đây, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 loại thuốc vào danh mục được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả đã mang lại nhiều kỳ vọng.

Đáng chú ý, nhóm thuốc điều trị ung thư chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 28 loại, phản ánh nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng cũng như gánh nặng tài chính mà người bệnh đang phải đối mặt.

Theo đề xuất, danh mục thuốc ung thư được bổ sung gồm 22 thuốc điều trị đích, 6 thuốc miễn dịch cùng các thuốc hóa chất và thuốc giải độc hỗ trợ sau xạ trị trong điều trị nhiều bệnh ung thư phổ biến như ung thư vú, phổi, gan, dạ dày và một số bệnh ung thư máu.

Một số thuốc điều trị các bệnh ung thư phổ biến được BHYT đề xuất thêm vào danh mục:

Tên thuốc Thanh toán điều trị bệnh BHYT chi trả Paclitaxel (tiêm) - Ung thư vú di căn cho người từ 18 tuổi trở lên đã thất bại trong điều trị đầu tay với bệnh đã di căn và khi liệu pháp tiêu chuẩn chứa Anthracycline không được chỉ định. - Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ ở người trên 18 tuổi trở lên giai đoạn tiến xa, di căn. Thanh toán 50-70% Eribulin - Điều trị ung thư vú giai đoạn di căn bộ ba âm tính đã thất bại với ít nhất 1 phác đồ hóa chất trước đó. - Điều trị ung thư vú tiến xa tại chỗ hoặc di căn với thất bại ít nhất hai phác đồ hóa chất trước đó Xem xét tỷ lệ thanh toán 70% Lenvatinib - Điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tiến triển hoặc không thể mổ, chưa nhận được liệu pháp điều trị toàn thân trước đó. - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa tiến triển tại chỗ hoặc di căn, kháng với điều trị phóng xạ iod. - Thanh toán 50-79% - Thanh toán 70% Atezolizumab Giá 61 triệu đồng/lọ - Ung thư biểu mô tế bào gan - Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn II tới IIIA - Điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn mà bệnh vẫn tiến triển trong hoặc sau dùng phác đồ hóa trị. - Điều trị bước 1 trong ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn. - Xem xét thanh toán 30-50% - Thanh toán 50%

Bên lề một hội thảo chuyên đề về ung thư, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, các nhóm thuốc này đều do các cơ sở điều trị chuyên khoa ung thư đề xuất đưa vào danh mục BHYT chi trả. Nguyên nhân là nhu cầu sử dụng rất lớn trong khi chi phí điều trị quá cao khiến nhiều bệnh nhân không đủ khả năng theo đuổi phác đồ lâu dài.

Khi được BHYT chi trả, mức đồng chi trả của người bệnh sẽ giảm đáng kể, qua đó mở ra cơ hội tiếp cận điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn.

Theo Giáo sư Quảng, hiện nay các thuốc điều trị đích đã phát triển đến thế hệ thứ ba, với cơ chế tác động trực tiếp vào các đột biến gene của tế bào ung thư. Nhờ đó, người bệnh có thể rút ngắn thời gian nằm viện, giảm phụ thuộc vào các đợt truyền kéo dài như trước. Dữ liệu thống kê cho thấy, điều trị bằng thuốc đích có thể giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh lên tới 36,8 tháng - một con số rất có ý nghĩa trong điều trị ung thư.

Phó giáo sư Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho rằng chi phí điều trị ung thư hiện nay rất lớn, không ít bệnh nhân còn trẻ nhưng không có đủ điều kiện kinh tế để tiếp cận các thuốc thế hệ mới.

Mỗi lần tư vấn cho bệnh nhân, bác sĩ cũng phải "cân đo đong đếm" yếu tố tài chính cho mỗi người. Với những bệnh nhân quá khó khăn, bác sĩ đã phải thông qua phòng công tác xã hội để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ song đó chỉ là giải pháp tình thế cho một số trường hợp riêng lẻ.

Việc mở rộng danh mục thuốc ung thư được BHYT chi trả được xem là tín hiệu tích cực, giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình người bệnh, đồng thời nâng cao cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Khi được điều trị đầy đủ và kịp thời, nhiều bệnh nhân ung thư có thể quay trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục đóng góp tích cực cho xã hội.

