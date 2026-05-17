Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 14/5 tại đại lộ Xinbei 2, quận Tam Trùng, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Camera an ninh ghi lại cảnh nhiều phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường thì bất ngờ một chiếc sedan điện Tesla màu trắng mất lái, lao chệch khỏi phần đường rồi đâm mạnh vào cột cửa của một cửa hàng bán sofa ven đường. Cú va chạm khiến một mảng lớn kính phía trước cửa hàng bị phá vỡ. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi mắc kẹt ngay trước cửa tiệm.

Theo cơ quan chức năng địa phương, người điều khiển chiếc Tesla là một người đàn ông 46 tuổi. Túi khí đã bung sau va chạm, khiến tài xế bị xây xát nhẹ và chấn thương vùng mặt, rất may người này vẫn tỉnh táo và không bị thương tích nào quá nghiêm trọng. Lực lượng y tế đã sơ cứu tại chỗ trước khi đưa người này tới bệnh viện.

Theo báo cáo của cảnh sát, chiếc Tesla gặp nạn là xe thuê. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trong xe không có vật phẩm bị cấm và tài xế không có nồng độ cồn, do đó loại trừ khả năng lái xe có sử dụng rượu bia.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không loại trừ trường hợp người này đang sử dụng điện thoại trong lúc lái xe. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Theo Newsflare)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!