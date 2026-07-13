Ngày 13/7, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin, cuối tuần trước, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp đã mổ cho bé sơ sinh 1 ngày tuổi, sinh non 35 tuần với cân nặng chỉ 1,6kg, ba dị tật bẩm sinh nặng gồm teo thực quản có rò khí quản - thực quản, teo tá tràng và không hậu môn.

Bệnh nhi C.B.T.H (quê Đồng Nai) ngay sau sinh không thể nuốt nước bọt, suy hô hấp và không bú được. Trẻ nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định trẻ mắc cùng lúc ba dị tật bẩm sinh nghiêm trọng của đường tiêu hóa. Đây đều là những bệnh lý cần được phẫu thuật khẩn cấp để bảo toàn tính mạng.

Ê-kíp ngoại nhi thực hiện một ca phẫu thuật. Ảnh: BVNĐ1.

Sau khi được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức Sơ sinh, ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp phối hợp với Khoa Gây mê Hồi sức đã quyết định thực hiện một ca mổ đặc biệt, xử lý đồng thời cả ba dị tật trong cùng một cuộc phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành tái lập lưu thông thực quản, nối tá tràng và mở hậu môn nhân tạo cho bệnh nhi.

Theo BS.CKII Tạ Huy Cần - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là trường hợp đặc biệt khó bởi trẻ vừa sinh non, cân nặng rất thấp, mắc đồng thời ba dị tật bẩm sinh nặng.

"Việc xử trí đồng thời cả ba dị tật trong một ca mổ trên trẻ sinh non nhẹ cân là thách thức rất lớn, đòi hỏi kỹ năng cao của phẫu thuật viên cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ hồi sức, gây mê đến phẫu thuật", bác sĩ Cần cho biết.

Teo thực quản khiến trẻ không thể nuốt thức ăn, nước bọt, đồng thời dễ hít sặc vào đường hô hấp. Tình trạng này kèm rò khí quản - thực quản, dịch từ dạ dày có thể trào ngược lên phổi, làm tăng nguy cơ viêm phổi và suy hô hấp.

Trong khi đó, teo tá tràng khiến thức ăn và dịch tiêu hóa bị ứ đọng, làm tăng nguy cơ trào ngược, viêm phổi hít, suy hô hấp, thậm chí vỡ dạ dày. Dị tật không hậu môn gây tắc hoàn toàn đường tiêu hóa dưới. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong của trẻ rất cao.

Đến ngày hậu phẫu thứ 7, bệnh nhi đã có những tín hiệu hồi phục tích cực. Bé bắt đầu được tập ăn qua đường tiêu hóa, hô hấp và tuần hoàn ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức Sơ sinh.

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