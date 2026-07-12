Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" phát hiện tại nhà máy của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare ở Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định doanh nghiệp này đã sản xuất 27 sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả.

Tang vật có liên quan công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Cơ quan công an kiểm tra, tạm giữ tang vật có liên quan. Ảnh: CACC

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc đã mua, sử dụng các sản phẩm của công ty này khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long (qua Phòng Cảnh sát kinh tế) để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare (số 226-228 đường Kênh 19/5B, khu phố 5, phường Tây Thạnh và số 227/71, Phạm Đăng Giản, Bình Hưng Hoà, TPHCM) phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện sản xuất thực phẩm.

Theo đó, doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất, sử dụng 21 lao động nhưng không ký hợp đồng lao động, không tổ chức khám sức khỏe định kỳ và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định.

Đặc biệt, công ty không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại nhà xưởng, lực lượng chức năng thu giữ 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm đã dán nhãn, 279.511 sản phẩm đã đóng nắp nhưng chưa dán nhãn, cùng toàn bộ máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Lê Ngọc Phi Lân điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, còn Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm. Các đối tượng khai nhận đã không sử dụng đủ tỷ lệ yến tự nhiên theo công thức công bố; khoảng 10% sản phẩm (1.000 sản phẩm/ngày) không bảo đảm 70% chất lượng như tiêu chuẩn công bố.

Đáng chú ý, các công nhân khai nhận đã trực tiếp nấu, chế biến nước yến và tổ yến chưng sẵn theo công thức do Lân và Duy đưa ra nhưng không có thành phần yến tự nhiên trong sản phẩm.

Hình ảnh 27 sản phẩm yến giả bị cơ quan chức năng thu giữ: