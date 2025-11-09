Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Toàn, Trưởng khoa D4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, vừa chia sẻ về trường hợp đặc biệt khi bé trai chào đời trong tình trạng dây rốn bị thắt tới 2 nút. Đây là một biến chứng hiếm gặp và tiềm ẩn nguy cơ suy thai cấp.

Dây rốn thắt nút có thể gây nguy hiểm cho trẻ vì có thể làm gián đoạn hoặc hạn chế dòng chảy oxy và dinh dưỡng từ mẹ sang thai nhi, đặc biệt khi nút thắt bị siết chặt trong quá trình chuyển dạ.

Theo các bác sĩ, mức độ nguy hiểm tùy thuộc vào việc nút thắt lỏng hay chặt. Nếu nút thắt chặt, thai nhi có nguy cơ bị suy thai, thai lưu hoặc tử vong.

Ca phẫu thuật được thực hiện đúng thời điểm, em bé chào đời an toàn nặng 3,3kg.

Ca sinh này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của việc khám thai định kỳ và sinh nở tại cơ sở chuyên khoa uy tín - nơi có đầy đủ trang thiết bị, kinh nghiệm và sự tận tâm để kịp thời xử trí những tình huống bất ngờ như thắt nút dây rốn, dây rốn quấn cổ hay suy thai.