Một sản phụ 20 tuổi tại Tuyên Quang nhận tin thai nhi tuần thứ 29 mắc tình trạng tràn dịch màng phổi khi khám tại Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Qua siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi bị tràn dịch màng phổi hai bên mức độ nặng, kèm tràn dịch đa màng và đa ối. Lượng dịch ứ đọng gây chèn ép phổi, đe dọa nguy cơ suy hô hấp nghiêm trọng sau sinh.

Sau hội chẩn, đội ngũ y bác sĩ quyết định thực hiện thủ thuật đặt shunt (một chiếc ống) dẫn lưu dịch màng phổi, đồng thời hút bớt nước ối để điều trị tình trạng đa ối. Mục tiêu là mang lại cơ hội sống cho bé ngay từ trong bụng mẹ. Ê-kíp đã thực hiện thủ thuật thành công, giúp dịch màng phổi được dẫn lưu và lượng ối trở về mức bình thường. Sau can thiệp, người mẹ được theo dõi sát sao tại Trung tâm.

Chiếc ống dẫn lưu được bác sĩ đặt trong tay bé. Ảnh: BVCC.

Hành trình mang thai của người mẹ trẻ không hề dễ dàng. Có thời điểm chị phải nhập viện vì nguy cơ sinh non, nhưng với sự đồng hành tận tâm của các bác sĩ tại Trung tâm Can thiệp bào thai và Khoa Sản bệnh A4, cùng với niềm tin và sự kiên trì của gia đình, hai mẹ con đã vượt qua những ngày đầy thử thách.

Đến tuần thai thứ 37, chị được chỉ định mổ lấy thai. Bé trai chào đời khỏe mạnh nặng 2,9kg. Sau sinh, chiếc shunt được rút ra, phổi của bé giãn nở tốt và bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định.