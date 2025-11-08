Đến tối 8/11, có ít nhất 162 trường hợp phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì từ hai cơ sở cùng hệ thống. Trong số này có một thai phụ hơn 34 tuần xuất hiện dấu hiệu dọa sinh non.

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, báo cáo tổng hợp từ 6 bệnh viện trên địa bàn cho thấy 162 bệnh nhân đã vào viện với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Các ca bệnh đều có điểm chung là đã ăn bánh mì mua tại hai địa điểm: Đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận số ca vào viện nhiều nhất với 100 bệnh nhân, trong đó 13 người vẫn đang được điều trị nội trú. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có 20 ca với 1 bệnh nhân phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Những trường hợp còn lại được điều trị tại các bệnh viện Quốc tế Becamex, Bình Dân và Mỹ Đức Tân Bình.

Các bác sĩ chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, 1 thai phụ 27 tuổi với thai kỳ hơn 34 tuần đang được theo dõi sát do có dấu hiệu dọa sinh non. Theo hồ sơ bệnh án, người này đã ăn bánh mì mua tại chi nhánh đường Lê Quang Định vào tối 6/11, sau đó bị đau bụng và tiêu chảy hai lần.

Sáng 7/11, khi cảm thấy bụng căng và co thắt nhiều, chị đã đến bệnh viện khám. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi nặng khoảng 2.350 gram, nước ối bình thường, tim thai tốt, tuy nhiên cơn gò tử cung xuất hiện 3 lần trong 10 phút. Hiện tại, thai phụ không còn tình trạng đau bụng hay tiêu chảy.

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, dựa trên dữ liệu lâm sàng và kết quả xét nghiệm của đa số bệnh nhân, các triệu chứng đều phù hợp với biểu hiện nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều khả năng do vi khuẩn Salmonella - tác nhân thường gặp trong các vụ ngộ độc thực phẩm. Kết quả cấy máu của một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy dương tính với vi khuẩn Salmonella. Bệnh nhân này hiện đã tạm ổn định sức khỏe.

Tối 8/11, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã phối hợp với UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn điều tra và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm. Ngay trong ngày 7/11, đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Hiện Sở An toàn thực phẩm đã phối hợp với phường Hạnh Thông lập đoàn điều tra. Ảnh: P.T

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đã tạm ngưng hoạt động. Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu để lấy mẫu kiểm nghiệm theo đúng quy định pháp luật. Đoàn điều tra cũng đã thu thập thông tin từ các bệnh nhân liên quan đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm".

Đoàn sẽ tiếp tục mở rộng điều tra đối với những ca bệnh liên quan tại các cơ sở y tế khác nhằm xác định rõ nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định. Sở cũng đã báo cáo sự việc lên Cục An toàn thực phẩm.

Các cơ quan y tế TPHCM đang tiếp tục theo dõi, điều trị và giám sát tình hình ngộ độc, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng thực phẩm từ nguồn không rõ ràng.