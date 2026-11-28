Đang ở trường học, bé trai 13 tuổi ở Hà Nội được đưa đi cấp cứu vì cơn đau tức vùng kín không giảm. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn, phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo tồn cơ quan sinh sản.

Bệnh nhân cho biết bắt đầu đau tinh hoàn trái từ 8h sáng nhưng vẫn cố chịu đựng, đến trường học. Cơn đau liên tục, không thuyên giảm dù thay đổi tư thế. Đến trưa, khi không thể chịu đựng thêm, nam sinh mới báo người nhà đưa đến bệnh viện.

Thời điểm vào Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) cấp cứu, bệnh nhân đã đau khoảng 6 tiếng. Qua thăm khám, bác sĩ BSCKI Lê Quang Đạo, chuyên gia Nam học, Khoa Ngoại tổng hợp, phát hiện tinh hoàn trái treo cao, xoay trục, đau nhiều khi sờ nắn. Kết quả siêu âm xác nhận tình trạng xoắn tinh hoàn.

Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện tinh hoàn trái xoắn 2 vòng quanh mạch máu nuôi, khiến cơ quan này tím đen do thiếu máu. Sau khi tháo xoắn, tinh hoàn dần hồng trở lại, khả năng tưới máu được cải thiện. Các bác sĩ tiếp tục cố định tinh hoàn để phòng ngừa tái xoắn.

BS Lê Quang Đạo tư vấn cho một nam bệnh nhân. Ảnh: D.Ly

Sau phẫu thuật 2 ngày, kết quả siêu âm cho thấy tinh hoàn đã trở về đúng vị trí, tưới máu tốt. Bệnh nhân được xuất viện.

Theo bác sĩ Đạo, xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn xoay quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi, có thể dẫn đến thiếu máu và hoại tử. Bệnh thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, đặc biệt trước hoặc trong giai đoạn dậy thì.

Đây là cấp cứu ngoại khoa cần can thiệp sớm. Phần lớn trường hợp có thể bảo tồn tinh hoàn nếu được xử trí trong vòng 12 giờ đầu, tốt nhất là dưới 6 giờ kể từ khi xuất hiện cơn đau. Nếu bệnh nhân đến viện muộn, tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, nội tiết và tâm lý người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, khi đột ngột đau dữ dội, liên tục vùng bìu, nam giới cần đến cơ sở y tế ngay, không tự theo dõi hay chờ cơn đau tự hết. Tình trạng này có thể xảy ra sau khi ngủ, vận động gắng sức, chấn thương hoặc khi thời tiết chuyển lạnh.