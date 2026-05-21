Bé Y Vĩ Cil (SN 2023, ở Đắk Lắk) là nhân vật đáng thương trong bài viết: “Phớt lờ lời khuyên, mẹ nghèo nợ hàng trăm triệu giành sự sống cho con bị xơ gan”.

Ba ngày sau khi bé Y Vĩ Cil chào đời, chị H Hoa Cil phát hiện da con vàng bất thường. Ban đầu, chị chỉ nghĩ con bị vàng da sinh lý như nhiều trẻ sơ sinh khác. Nhưng sau đó, tình trạng ngày càng nặng, chị đưa con đi khám, bác sĩ cho biết con bị teo mật bẩm sinh. Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến xơ gan và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Anh Y Lực Pang Taih (cha bé Y Vĩ Cil) có mặt tại Văn phòng Báo VietNamNet tại TPHCM đón nhận tấm lòng bạn đọc.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé Vĩ Cil được chỉ định phẫu thuật cắt mật để duy trì sự sống khi mới 2 tháng tuổi. Thời điểm đó bé phải cai sữa mẹ, chuyển sang sử dụng loại sữa đặc biệt phù hợp với bệnh. Những đợt tái khám, nhập viện liên tiếp trở thành nỗi ám ảnh thường trực của gia đình.

Thời gian đầu gia đình cầm cố, vay mượn đủ cách, tuy nhiên về sau số tiền tăng lên nhanh chóng khiến gia đình bé không còn khả năng xoay xở. Mặc dù phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã cố gắng hỗ trợ, nhưng cũng không thấm là bao.

Suốt 3 năm ròng chạy chữa cho con, số tiền vay mượn tới nay đã hơn 300 triệu đồng, vợ chồng anh Taih không còn chỗ vay thêm.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của bé, nhiều mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ giúp gia đình. Số tiền 42.109.605 đồng đã được Báo VietNamNet chuyển tận tay gia đình bé Vĩ Cil. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân đã liên hệ trực tiếp tới gia đình để ủng hộ hơn 25 triệu đồng.

Có mặt tại văn phòng báo VietNamNet đón nhận tấm lòng bạn đọc, anh Pang Taih gửi lời cảm ơn tới quý Báo và các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Sau khi bé Vĩ Cil thực hiện ca ghép gan, chi phí hậu phẫu rất tốn kém, phải tái khám định kỳ hàng tháng và sử dụng thuốc lâu dài với chi phí lớn. Hiện gia đình vẫn rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, giúp bé Vĩ Cil có thêm điều kiện chữa trị.