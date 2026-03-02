Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội chiều 2/3, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam phát biểu rằng cần cấm “ngay lập tức” các hoạt động an ninh và quân sự của Hezbollah bởi những hành vi trên nằm ngoài vòng pháp luật và buộc nhóm vũ trang này phải giao nộp vũ khí cho chính quyền Beirut.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam. Ảnh: Nawaf Salam/Mạng xã hội X

“Chúng tôi yêu cầu các cơ quan quân sự và an ninh lập tức thực hiện biện pháp ngăn chặn mọi hoạt động quân sự hoặc phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ lãnh thổ Lebanon, cũng như bắt giữ những đối tượng phạm luật”, ông Salam cho hay.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Lebanon đưa ra trong bối cảnh nhóm Hezbollah trước đó cùng ngày đã nã một số tên lửa vào lãnh thổ Israel, buộc quân đội Tel Aviv phải giáng đòn trả đũa vào ngoại ô thủ đô Beirut và khu vực miền nam Lebanon.

Ở một diễn biến khác, trang tin Al Mayadeen của Lebanon cho hay Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hôm nay đã tăng cường nã pháo và không kích vào miền nam Lebanon.

“Vào sáng 2/3, nhiều cuộc tấn công liên tiếp đã xảy ra ở quận Tyre khi các chiến đấu cơ của Israel nhằm vào những khu vực Qana, Hallousia, Mahrouneh và Aiteet. Sau đó, Không quân Israel tiếp tục tấn công các khu vực Kounin, Arab Salim, Mansouri và Srifa… Trong 31 dân thường Lebanon thiệt mạng do các cuộc không kích, có 14 trường hợp nằm ở khu vực miền nam”, một phần thông cáo của trang Al Mayadeen viết.