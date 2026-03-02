Trong bức thư gửi đến Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 2/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết rằng trong một loạt hành động gây hấn vô cớ và phi lý đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, Mỹ và Israel đã “cố tình nhắm đến giới chức cấp cao của một quốc gia thành viên độc lập trong Liên Hợp Quốc”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CBS News/Face the Nation

CNN dẫn một đoạn trong bức thư viết: “Vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran là một cuộc tấn công mang lại hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng, mà những kẻ thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Điều này không làm mất đi quyền bất khả xâm phạm và vốn có của Iran trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình, hoàn toàn phù hợp với Điều 51 của Hiến chương LHQ”.

Ở một diễn biến khác, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani cùng ngày khẳng định Tehran “sẽ không đàm phán với Mỹ”. Theo ông Ali Larijani, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy cả khu vực Trung Đông vào sự hỗn loạn với “những hy vọng sai lầm”.

“Giờ đây, nhà lãnh đạo Mỹ đang lo lắng về những thương vong hơn nữa của binh sĩ Mỹ. Với những hành động ảo tưởng của bản thân, ông ấy đã biến khẩu hiệu 'Nước Mỹ trên hết' thành 'Israel trên hết' và hy sinh binh sĩ Mỹ cho những tham vọng thèm khát quyền lực của Israel… Các lực lượng Iran không khơi mào xung đột”, CNN dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của ông Larijani.