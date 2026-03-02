Video: IDF

Đoạn video do IDF chia sẻ trên mạng xã hội X hôm nay (2/3) cho thấy máy quay gắn trên máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này đã ghi được khoảnh khắc một phương tiện của Hezbollah bị tập kích khi đang di chuyển trên đường.

“Trong loạt mục tiêu bị IDF không kích có các kho chứa thiết bị chiến đấu và cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang Hezbollah nằm ở một số khu vực của Lebanon”, IDF thông tin.

Theo hãng tin Al Mayadeen của Lebanon, các đòn không kích Hezbollah của IDF đã khiến khoảng 180 dân thường thương vong. Al Mayadeen trích dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon thống kê có 31 người thiệt mạng và 149 trường hợp bị thương do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào ngoại ô thủ đô Beirut và khu vực miền nam Lebanon.

Dự kiến, số liệu thương vong dân thường ở Lebanon có khả năng tiếp tục tăng lên giữa lúc hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn diễn ra.