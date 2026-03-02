Theo báo Guardian, IDF sáng sớm 2/3 đã tiến hành không kích khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon để đáp trả việc nhóm Hezbollah phóng một số tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Một máy bay chiến đấu của Không quân Israel xuất kích. Ảnh: IDF

Thông cáo trên mạng xã hội X của IDF cho hay: “Chúng tôi vừa thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các thành viên cấp cao của tổ chức Hezbollah ở khu vực Beirut. Chúng tôi cũng tập kích một thành viên quan trọng của Hezbollah ở miền nam Lebanon”.

Theo báo Times of Israel, trong tuyên bố đưa ra sau đó, Hezbollah nhấn mạnh đòn tấn công bằng tên lửa của nhóm vào lãnh thổ Israel nhằm “trả thù cho Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei”, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Hãng thông tấn Al Mayadeen của Lebanon cho hay các khu vực Haret Hreik và Jamous ở ngoại ô phía nam Beirut đã bị Israel nhắm mục tiêu. Hiện chưa có báo cáo sơ bộ về tổn thất trong vụ tấn công này. Diễn biến đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông.