Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 1/3 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một UAV của Iran đánh trúng căn cứ quân sự Buehring của Mỹ ở tây bắc Kuwait.

Đoạn video cho thấy rõ khoảnh khắc UAV của Iran lao thẳng xuống căn cứ của Mỹ, tạo ra một vụ nổ lớn và một cột khói đen bốc lên cao sau đó. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại trong cuộc tấn công này.

Khoảnh khắc UAV Iran đánh trúng căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. Video: Al Jazeera

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận việc lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công một UAV khác của Iran nhắm vào căn cứ hải quân Mohammed Al-Ahmad. Kênh Sky News của Anh sau đó đã đăng tải một đoạn video quay cảnh UAV của Iran rơi xuống một khu vực trống trải sau khi bị quân đội Kuwait bắn hạ.

Một UAV khác của Iran bị lực lượng phòng không Kuwait bắn hạ. Video: Sky News

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh 5 quốc gia Ảrập cho Mỹ đặt căn cứ quân sự, gồm Qatar, Bahrain, Kuwait, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan đồng loạt ghi nhận các vụ nổ và hoạt động đánh chặn trong vòng 24 giờ qua.