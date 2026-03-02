Theo trang Defence Blog, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này không kích một sân bay quân sự của Iran.

"Quân đội Mỹ đang thực hiện các hành động quyết đoán nhằm loại bỏ mọi nguy cơ mà chính quyền Iran có thể gây ra. Các chiến dịch không kích vẫn đang tiếp diễn", thông báo của CENTCOM cho biết.

Đoạn video cho thấy rõ các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao của Mỹ đã nhắm trúng 2 tiêm kích Su-22 đang đỗ tại sân bay. Ngoài ra, một nhà kho chứa máy bay không người lái (UAV) cảm tử cũng bị đánh trúng và phát nổ dữ dội. Phía Mỹ hiện chưa đưa ra thông tin cụ thể về căn cứ của Iran vừa bị không kích hay các phương tiện tham gia cuộc tấn công.

Quân đội Mỹ bắn nổ 2 tiêm kích Su-22 của Iran. Video: X/@CENTCOM

Su-22 là phiên bản xuất khẩu của máy bay tiêm kích Su-17 do Liên Xô phát triển từ những năm 1960. Dù có tuổi đời hơn 60 năm nhưng đây vẫn là loại máy bay chiến đấu được coi là "xương sống" của không quân nhiều quốc gia trên thế giới.

Tiêm kích Su-22 có chiều dài 19,03m; cao 5,12m; sải cánh 13,68m khi xòe bay tốc độ chậm; trọng lượng rỗng 10.640kg và trọng lượng cất cánh tối đa 19.500kg. Với động cơ Lyulka AL-21F-3, tiêm kích có thể đạt vận tốc tối đa 1.860 km/h, tầm hoạt động 2.500km.

Vũ khí chính của Su-22 là 2 pháo tự động NR30 cỡ nòng 30mm. Bên cạnh đó, máy bay có thể sử dụng nhiều loại vũ khí như các tên lửa đối không R-13 và R-60, các tên lửa đối đất có dẫn đường Kh-23, Kh-25 và Kh-29,...