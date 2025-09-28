Truyền thông Nga và Belarus hôm 27/9 dẫn lời ông Ryzhenkov cho biết, việc triển khai tổ hợp Oreshnik là cần thiết để "đảm bảo an ninh quốc gia” và không phải là dấu hiệu của một cuộc chạy đua vũ trang hay leo thang căng thẳng.

Trước đó, hôm 25/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đã nhắc tới về việc triển khai hệ thống Oreshnik trên lãnh thổ nước này.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga. Ảnh: Pravda

Hiện chưa rõ liệu hệ thống Oreshnik của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus có được trang bị đầu đạn hạt nhân hay không. Nhiều quốc gia láng giềng của Belarus, gồm cả Ukraine vẫn chưa lên tiếng bình luận.

Được biết, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga được phát triển dựa trên mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh. Oreshnik được trang bị 6 đầu đạn và mỗi đầu đạn có 6 đầu đạn con. Tốc độ bay của tên lửa ở giai đoạn cuối trong quỹ đạo là hơn Mach 11, tương đương hơn 13.500 km/h.

Các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa Oreshnik đã diễn ra tại bãi thử Kapustyn Yar vào tháng 10/2023 và tháng 6/2024.

Nga từng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất Oreshnik để tập kích nhà máy quốc phòng Yuzhmash ở vùng Dnipro của Ukraine vào tháng 11/2024.

Ngoài khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay cả phiên bản thông thường của tên lửa Oreshnik đã có thể gây ra thiệt hại tương đương một vụ nổ hạt nhân công suất thấp. Ngoài ra, Oreshnik gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất.

Sau cuộc thử nghiệm thành công, ông Putin đã ra lệnh sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm này. Hôm 1/8, ông Putin tuyên bố việc sản xuất hàng loạt các tên lửa Orenshik đầu tiên đã hoàn thành và chúng đã được chuyển giao cho các lực lượng Nga.