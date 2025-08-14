Theo hãng thông tấn BelTA, đây là tuyên bố hôm 13/8 của Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin.

Trước câu hỏi liệu cuộc tập trận Zapad-2025 có bao gồm kế hoạch phóng các loại vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa Oreshnik hay không, ông Khrenin cho biết: “Như một phần trong đợt tập trận, chúng tôi sẽ làm việc với các đồng nghiệp Nga để lên kế hoạch sử dụng những loại vũ khí này”.

Cuộc tập trận chung của quân đội Nga - Belarus năm 2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Khrenin cũng nhấn mạnh, Nga quan ngại về “tình hình” ở biên giới phía tây và bắc Belarus, do quá trình “quân sự hóa” và “hoạt động quân sự” của phương Tây. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, “vũ khí hạt nhân có thể gây ra thiệt hại không thể chịu được cho các đối thủ tiềm tàng”, nhưng khẳng định chúng là “thành phần quan trọng trong chiến lược răn đe”.

Ông Khrenin cáo buộc các nhà lãnh đạo NATO đang cố tình sử dụng cuộc tập trận Zapad-2025 làm cái cớ để triển khai các cuộc tập trận riêng và đe dọa đưa ra “phản ứng” trước cuộc diễn tập chung của Nga – Belarus.

“Mối quan ngại nhất hiện nay là quyết định của giới lãnh đạo quân sự Ba Lan về việc thành lập một đơn vị hơn 30.000 – 34.000 quân. Theo tôi, đây là lực lượng mang tính hăm dọa. Chúng tôi cần theo dõi sát sao và có phản ứng. Nếu họ có hành động thù địch nhằm vào Belarus, chúng tôi sẽ có thứ để đối phó”, ông Khrenin cho hay.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Moscow đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Belarus với lý do chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung. Vào tháng 2/2022, thời điểm Nga xúc tiến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng Moscow đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Vào tháng 12/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các hệ thống Oreshnik có thể được triển khai ở Belarus vào năm 2025, sau khi phương Tây cho phép Kiev sử dụng các loại vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga.

Nga từng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất Oreshnik để tập kích nhà máy quốc phòng Yuzhmash ở vùng Dnipro của Ukraine.

Tên lửa Oreshnik của Nga được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh. Theo các thông tin công khai, Oreshnik được trang bị 6 đầu đạn và mỗi đầu đạn lại chứa 6 đầu đạn con. Tốc độ bay của tên lửa ở giai đoạn cuối trong quỹ đạo là hơn Mach 11, tương đương hơn 13.500 km/h.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, nước này đang tự phát triển các hệ thống phòng không và tên lửa để ngăn chặn cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa Oreshnik của Nga.

Hồi tháng 7, Tổng thống Belarus Lukashenko thông báo, Nga có thể triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus vào cuối năm nay.