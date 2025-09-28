Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Zelensky hôm 27/9 cho hay, Ukraine đang lên kế hoạch cho một "thương vụ siêu lớn" liên quan tới việc mua vũ khí từ Mỹ cùng "thỏa thuận UAV" để bán các hệ thống UAV do Ukraine sản xuất cho Mỹ.

Tổng thống Mỹ - Ukraine gặp mặt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: EPA

"Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề chính, đã thống nhất với Tổng thống Mỹ và giờ chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Cũng theo ông Zelensky, Kiev đã chuẩn bị một danh sách vũ khí muốn mua từ Mỹ với tổng giá trị khoảng 90 tỷ USD. Kiev cũng quan tâm đến các thỏa thuận khác để mua nhiều loại vũ khí, đặc biệt là tên lửa tầm xa.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh ông không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các thỏa thuận, do đây là "vấn đề rất nhạy cảm".

Trước đó, hôm 26/9, tờ Telegraph đưa tin, trong cuộc gặp ở Liên Hợp Quốc, ông Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, có tầm bắn 2.500km và mang đầu đạn nặng 450 kg.

Theo ông Zelensky, Kiev đang chuẩn bị triển khai một hệ thống xuất khẩu vũ khí tự chế, có kiểm soát sang các quốc gia ngoài Mỹ. Những thiết bị quân sự được Ukraine xuất khẩu hiện có số lượng dư thừa. Nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu sẽ được dùng để phát triển các vũ khí cấp thiết khác cho Kiev như UAV đánh chặn.

"Tôi không chắc tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi đều hài long, bởi họ muốn bán mọi thứ ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Song, ưu tiên của chúng tôi là bổ sung vũ khí cho quân đội Ukraine. Và đó sẽ là ưu tiên của chúng tôi cho đến khi xung đột kết thúc. Do đó, xuất khẩu sẽ được kiểm soát cho đến khi xung đột kết thúc", ông Zelensky giải thích.

Cũng theo ông Zelensky, Ukraine còn dự định thực hiện các thỏa thuận xuất khẩu với các nước ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Trên thực tế, việc xuất khẩu vũ khí nội địa của Ukraine bị hạn chế nghiêm ngặt và cần phải có sự cấp phép của Cơ quan Xuất khẩu nhà nước. Vào tháng 5, các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine đã gửi bức thư công khai tới Tổng thống Zelensky, kêu gọi ông dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị quân sự nội địa, đặc biệt là UAV.