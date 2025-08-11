Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 10/8, ông Ryabkov phát biểu: “Oreshnik, đúng, chúng tôi có nhiều loại vũ khí khác nữa. Chúng tôi không lãng phí thời gian”.

“Tôi không thể tiết lộ những thứ tôi không được phép, nhưng chúng tôi có những vũ khí đó”, Thứ trưởng Nga trả lời khi được yêu cầu nói chi tiết thông tin hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Bình luận về khả năng triển khai các loại vũ khí của Nga tới những khu vực mới, ông Ryabkov nhấn mạnh: "Điều đó sẽ hoàn toàn sai trái, thiếu trách nhiệm nếu tôi tiết lộ vị trí địa lý chính xác. Chúng tôi luôn có nhiều phương án để cân nhắc và chúng tôi không loại trừ điều gì”.

Vào tháng 11/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Mỹ và các quốc gia NATO đã chấp thuận để Ukraine sử dụng các loại vũ khí chính xác tầm xa. Sau đó, các vị trí quân sự của Nga ở hai vùng biên giới Kursk và Bryansk đã bị tên lửa do Mỹ và Anh cung cấp cho quân đội Ukraine tấn công. Đáp trả, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất Oreshnik để tập kích nhà máy quốc phòng Yuzhmash ở vùng Dnipro của Ukraine. Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây có thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề, nếu như các chính sách mang tính kích động của họ làm gia tăng thêm căng thẳng xung đột Nga – Ukraine.

Tên lửa Oreshnik được cho có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Theo ông Putin, ngay cả phiên bản thông thường của Oreshnik cũng đã có thể gây ra thiệt hại tương đương một vụ nổ hạt nhân công suất thấp. Sau cuộc thử nghiệm thành công, ông Putin đã ra lệnh sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm này.

Tổng thống Putin hôm 1/8 thông tin, việc sản xuất hàng loạt các tên lửa Orenshik đầu tiên đã hoàn thành và chúng đã được chuyển giao cho các lực lượng Nga.

Tên lửa Oreshnik của Nga được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh. Theo các thông tin công khai, Oreshnik được trang bị 6 đầu đạn và mỗi đầu đạn lại chứa 6 đầu đạn con. Tốc độ bay của tên lửa ở giai đoạn cuối trong quỹ đạo là hơn Mach 11, tương đương hơn 13.500 km/h.