Theo các nguồn tin, trong các cuộc trao đổi thông điệp và dự thảo đề xuất gần đây giữa Tehran và Washington thông qua trung gian, một số nhà trung gian và quan chức Mỹ tham gia vào quá trình này đã gửi một thông điệp tới Iran: “Đừng chú ý đến các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump”.

Các nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ nhấn mạnh những phát biểu công khai và tuyên bố trực tuyến của ông Trump chủ yếu nhằm phục vụ mục đích chính trị và truyền thông trong nước, không nhất thiết phản ánh những lập trường đang được thảo luận kín.

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần sử dụng mạng xã hội Truth Social để đưa ra các cảnh báo gay gắt và tuyên bố cứng rắn chống lại Iran nhằm thể hiện sức mạnh và duy trì hình ảnh đòn bẩy trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, các nguồn tin nắm rõ tình hình đàm phán tiết lộ nội dung của các cuộc thảo luận đang diễn ra khác biệt đáng kể so với giọng điệu của những tuyên bố công khai đó.

Một nguồn tin lưu ý khuôn khổ “15 điểm” ban đầu của ông Trump đại diện cho danh sách các yêu cầu và mong muốn tối đa mà Washington đã không thể đạt được ngay cả trong thời kỳ gia tăng áp lực quân sự và kinh tế đối với Iran. Tuy nhiên, nguồn tin trên nói những gì đang được thảo luận tại bàn đàm phán hiện khác biệt rõ rệt so với các lập trường trước đó.

Giới quan sát nhận định ông Trump từ lâu đã dựa vào áp lực truyền thông và các thông điệp công khai cứng rắn như một phần trong chiến lược chính trị rộng lớn hơn. Tuy nhiên, việc lặp đi lặp lại những lời lẽ cực đoan và các đe dọa khoa trương như vậy, đặc biệt là trên mạng xã hội dường như đã dần làm giảm cả uy tín và tác động thực tế của những chiến thuật đó.