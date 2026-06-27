Ảnh vệ tinh cho thấy vị trí hầm trú ẩn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: JPost

Tờ Iran International ngày 25/6 trích dẫn các bản vẽ kiến trúc nhận được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho biết khu phức hợp hầm trú ẩn dưới lòng đất của cố lãnh tụ tối cao Iran gồm một phòng chống bom và các đường hầm thoát hiểm bên dưới trung tâm Tehran.

Một nguồn tin an ninh đã xác nhận tính xác thực của tài liệu trên.

Khu phức hợp dưới lòng đất được gọi là Habib Ebrahimi, tên cựu tài xế của ông Khamenei, nằm cạnh dinh thự chính thức của nhà lãnh đạo này. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là bắt đầu xây dựng công trình này vào năm 2009 với sự chấp thuận của ông Ali Khamenei. Ngân sách cho dự án do cơ quan xây dựng thuộc Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya của IRGC cung cấp.

Theo bản vẽ, lối vào chính dành cho xe cộ cho phép ô tô đi xuống khoảng 30m dưới lòng đất vào bên trong khu phức hợp. Thành trì ngầm này được cho là bao gồm một đường hầm dài 27m nối với nhiều lối thoát hiểm khác nhau và một đường hầm thứ hai được cho là dẫn đến một bãi đậu xe gần Quảng trường Enghelab ở trung tâm Tehran.

Đầu tháng 3, IDF đã nhắm mục tiêu vào hầm trú ẩn ngầm này bằng thông tin tình báo do các đơn vị bí mật 8200 và 9900 cung cấp. Vào thời điểm đó, IDF cho biết 50 máy bay , với hơn 100 loại đạn dược đã nhắm mục tiêu vào công trình ngầm bí mật trải rộng trên nhiều khu phố ở trung tâm Tehran.

Bản vẽ thiết kế hầm trú ẩn dưới lòng đất của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA

Tờ Iran International cũng lưu ý một số hình ảnh còn mô tả một khu phức hợp văn phòng ngầm 5 tầng dành cho các quan chức cấp cao trực thuộc Văn phòng Lãnh tụ Tối cao. Nơi này có một bãi đỗ xe 3 tầng, khu tập bắn và hai hầm trú ẩn nằm sâu khoảng 30 và 35m dưới lòng đất. Một trong những hầm này có phòng chống bom, có khả năng bảo vệ ông Khamenei trước các cuộc tấn công bằng tên lửa. Cơ sở ngầm này nằm bên dưới một trung tâm thể thao.

Phát hiện trên trái ngược với tuyên bố công khai của các cựu quan chức Iran. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Mostafa Pourmohammadi từng nói ông Ali Khamenei không có hầm trú ẩn dưới lòng đất. Trong khi ông Ezzatollah Zarghami, cựu giám đốc đài phát thanh và bộ trưởng du lịch cho biết lãnh tụ Ali Khamenei phản đối việc xây dựng một hầm trú ẩn cho riêng mình.

Ông Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mở màn của Chiến dịch Sư Tử Gầm của Israel. Vào thời điểm bị tấn công, ông có mặt tại một khu phức hợp chỉ huy thường trực.