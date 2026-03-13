Theo báo Guardian, Thủ tướng Netanyahu hôm 12/3 đã sử dụng cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu để bảo vệ các cuộc tấn công quân sự chung của Israel và Mỹ chống Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Anadolu

Ông Netanyahu nói Iran “không còn như xưa” sau gần 2 tuần bị Mỹ và Israel oanh tạc và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ cũng như lực lượng bán quân sự Basij của Tehran đã hứng chịu tổn thất đáng kể.

Thủ tướng Israel lưu ý, nước này đặt mục tiêu ngăn chặn Iran chuyển các dự án hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuống lòng đất. Một số cuộc tấn công của Israel đã khiến các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran thiệt mạng.

Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon sau khi nhóm này nổ súng vào ngày 2/3 để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện vào đầu cuộc xung đột.

“Chúng tôi sẽ buộc Hezbollah phải trả giá đắt và tốt hơn hết là chính phủ Lebanon nên đi trước chúng tôi và tham gia vào động thái này”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Khi được hỏi về những hành động Israel có thể thực hiện đối với tân Giáo chủ Iran Khamenei và thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, ông Netanyahu đã đưa ra một lời đe dọa bóng gió: “Tôi sẽ không mua bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ lãnh đạo nào của tổ chức khủng bố… Tôi không có ý định đưa ra một thông điệp cụ thể nào về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch hoặc những gì chúng tôi sẽ làm”.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh việc ông Khamenei “không thể lộ diện trước công chúng” và cho rằng tân lãnh tụ tối cao Iran chỉ là “con rối của IRGC”. Theo ông Netanyahu, Tehran và Hezbollah không còn gây ra mối đe dọa như trước đây nữa.

Thủ tướng Israel nhắc lại quan điểm của mình rằng họ có thể tạo ra các điều kiện để thay đổi chế độ ở Iran, nhưng việc xuống đường biểu tình tùy thuộc vào người dân của quốc gia Hồi giáo.

Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi về các phát biểu trên của người đứng đầu chính phủ Israel.