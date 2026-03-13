Hãng tin Fox ngày 11/3 cho biết, Đại sứ Iran tại CH Síp Alireza Salarian mới đây đã xác nhận việc tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương trong chiến dịch tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel.

"Ông Mojtaba đã bị thương ở chân, bàn tay và cánh tay sau cuộc tấn công ngày 28/2. Tôi nghĩ ông ấy vẫn đang điều trị", ông Salarian cho biết.

Cùng ngày 11/3, một nhân vật thân cận của lãnh tụ tối cao Iran cũng khẳng định với tờ Financial Times: "Ông Mojtaba vẫn khỏe và bận rộn với công việc, nhưng quyết định không xuất hiện trước công chúng vào lúc này vì lý do an ninh".

Lực lượng đặc nhiệm NOPO của Iran phụ trách việc bảo vệ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Theo nguồn tin của Fox, ngay sau khi ông Mojtaba được bầu chọn làm người kế nhiệm cha, Tehran đã điều động lực lượng đặc nhiệm NOPO để bảo vệ nhà lãnh đạo mới.

"NOPO là từ viết tắt trong tiếng Ba Tư của 'Nirouyeh Vijeh Pasdaran Velayat', nghĩa là lực lượng đặc nhiệm bảo vệ lãnh tụ tối cao. Đơn vị này được công chúng nhớ tới thông qua trang phục đen đặc trưng, thường đảm nhận các nhiệm vụ giải cứu con tin, trấn áp bạo động và đối phó với các nguy cơ nội bộ", Ali Safavi, một nhân vật đối lập người Iran kể.

NOPO được thành lập vào năm 1991 như một phần của Sư đoàn 28 thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Song, theo thời gian, lực lượng này đã trở thành một đơn vị đặc biệt, tách biệt khỏi IRGC. Cơ cấu của NOPO gồm 6 lữ đoàn, bao gồm 4 lữ đoàn đóng quân ở Tehran, một ở Mashhad và một ở Isfahan. Lực lượng này cũng được trang bị những phương tiện tốt nhất mà quân đội Iran sở hữu.

"So với một sư đoàn IRGC thông thường, NOPO được huấn luyện về những kỹ năng chuyên biệt, có năng lực tác chiến cao và hành động cứng rắn hơn. Điểm nổi bật nhất của lực lượng này là sự trung thành tuyệt đối với lãnh tụ tối cao. Trong quá khứ, ông Ali Khamenei không tin tưởng bất kỳ đơn vị an ninh nào ngoài NOPO cho nhiệm vụ bảo vệ mình", ông Safavi thông tin.