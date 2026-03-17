Xa nhau lâu, sinh lý bị 'tắt'

Sau 10 năm làm việc ở nước ngoài, bà N.T.H (47 tuổi) trở về đoàn tụ với chồng là ông Đ.N.H (50 tuổi, cùng trú tại Ninh Bình). Những tưởng quãng thời gian xa cách dài sẽ khiến tình cảm vợ chồng thêm nồng thắm nhưng thực tế lại khiến cả hai rơi vào tình huống khó nói.

Dù đã nhiều lần cố gắng gần gũi, đời sống phòng the của họ vẫn rơi vào bế tắc. Ông H. thường xuyên rơi vào tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền”, khiến cả hai vợ chồng ngày càng lo lắng.

Không biết nguyên nhân từ đâu, họ quyết định đến bệnh viện để thăm khám. Các bác sĩ chỉ định cho ông H. thực hiện nhiều xét nghiệm đánh giá chức năng sinh lý. Kết quả cho thấy người đàn ông này bị rối loạn mỡ máu và suy giảm testosterone.

Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương dương. Testosterone thấp làm giảm ham muốn và khả năng đáp ứng sinh lý trong khi rối loạn mỡ máu có thể tác động đến hệ mạch máu - yếu tố quan trọng giúp duy trì sự cương cứng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, trường hợp của ông H. không phải là cá biệt. Trên thực tế, rất nhiều cặp đôi rơi vào khủng hoảng vì những lầm tưởng phổ biến trong đời sống tình dục.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Nhiều người cho rằng càng xa nhau lâu thì khi gặp lại, chuyện phòng the càng bùng cháy. Tuy nhiên, theo bác sĩ Ngọc, thực tế thường diễn ra theo hướng ngược lại.

“10 năm xa cách không phải là liều thuốc kích thích mà có thể trở thành một ‘hố đen’ về cảm xúc và thói quen”, bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Trong suốt thời gian dài, nhịp sinh học và thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng dần thay đổi. Người chồng có thể đã quen với việc tiết chế hoặc tự giải quyết nhu cầu sinh lý. Khi vợ trở lại, chồng chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này.

Không chỉ vậy, kỳ vọng quá lớn từ cả hai phía cũng có thể vô tình tạo áp lực tâm lý cho người đàn ông. Khi tâm trí bị chi phối bởi suy nghĩ phải “thể hiện thật tốt”, cơ thể đôi khi lại phản ứng ngược bằng cách mất khả năng cương cứng hoặc xuất tinh sớm.

Điều trị tâm lý cả hai vợ chồng

Theo bác sĩ Ngọc, với những trường hợp như ông H., việc điều trị cần kết hợp cả yếu tố thể chất và tâm lý, chứ không chỉ đơn thuần dùng thuốc.

Ngoài những thay đổi sức khỏe do tuổi tác, áp lực tâm lý mới là nút thắt lớn. Ông H. luôn lo lắng phải làm sao đáp ứng kỳ vọng của vợ, thậm chí ám ảnh rằng chuyện chăn gối kém đồng nghĩa với việc mình đã già yếu và thất bại.

“Nếu chỉ điều trị bằng thuốc mà không tháo gỡ được áp lực tâm lý, hiệu quả điều trị sẽ rất hạn chế”, bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Vì vậy, bên cạnh việc kiểm soát rối loạn mỡ máu và cải thiện nồng độ testosterone, bác sĩ còn hướng dẫn ông H. điều chỉnh lối sống và tham gia các buổi tư vấn tâm lý cùng vợ.

Trong quá trình trị liệu, cặp đôi được khuyến khích trao đổi cởi mở về mong muốn và khó khăn trong đời sống tình dục. Người vợ cũng được hướng dẫn giảm bớt kỳ vọng và chủ động hơn trong việc tạo cảm xúc cho bạn đời.

Các liệu pháp tập trung cảm nhận và thư giãn tâm lý cũng được áp dụng nhằm giúp hai vợ chồng lấy lại sự kết nối. Khi những hiểu lầm được tháo gỡ và áp lực dần được giải tỏa, đời sống vợ chồng của họ cũng từng bước cải thiện.

