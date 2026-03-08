Ngày 8/3, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ An (chuyên khoa Ngoại tổng quát, tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa cấp cứu một người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau rát dữ dội vùng hậu môn. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một chai nhựa dài khoảng 20cm mắc kẹt sâu trong trực tràng của người bệnh. Dị vật này tiềm ẩn nguy cơ gây thủng ruột và nhiễm trùng nặng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo khai thác bệnh sử, trước đó người bệnh tự đưa dị vật vào hậu môn nhưng không thể lấy ra. Sau khoảng hai ngày, cơn đau bụng tăng dần, lan xuống vùng hậu môn, kèm theo tiểu buốt, tiểu rát. Khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng, bệnh nhân mới đến bệnh viện.

Hình ảnh chụp X-quang. Ảnh: BSCC.

Qua thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng và không thể lấy ra bằng các thủ thuật thông thường. Ê-kíp đã tiến hành gây tê tủy sống, nong hậu môn và cẩn trọng lấy dị vật ra ngoài.

Theo bác sĩ An, dị vật chưa làm thủng trực tràng nhưng đã gây xây xát niêm mạc. Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi, điều trị kháng sinh và chăm sóc hậu phẫu.

Các bác sĩ cho biết ống hậu môn và trực tràng là đoạn cuối của đường tiêu hóa, có nhiều mạch máu và vi khuẩn trong khi thành ruột khá mỏng và dễ tổn thương. Việc đưa các dị vật không phù hợp vào khu vực này có thể gây nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Một trong những biến chứng thường gặp là tắc ruột khi dị vật đi sâu vào ống tiêu hóa và mắc kẹt, làm cản trở lưu thông trong ruột. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói, chướng bụng. Nếu không được xử trí kịp thời, áp lực trong lòng ruột tăng cao có thể dẫn đến thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết - những tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Để hạn chế rủi ro, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đưa vào cơ thể các vật dụng không chuyên dụng, đặc biệt là chai, lọ hoặc các đồ vật tự chế. Trong trường hợp xảy ra sự cố, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Gia tăng ca cấp cứu sau Tết do thói quen sai lầm khi dùng tủ lạnh Sau kỳ nghỉ Tết, số ca tiêu chảy cấp, nôn ói, đau bụng nhập viện có xu hướng gia tăng từ thói quen sai lầm khi dùng tủ lạnh trong mỗi gia đình.

Nam thanh niên phải đi cấp cứu do vết thương nhỏ khi chạy bộ Nam thanh niên 19 tuổi vào cấp cứu vì uốn ván do chống tay vào đá dăm khi ngã ở đường. Bệnh nhân phải cấp cứu cả tháng.