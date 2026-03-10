Ngày 10/3, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống hai mẹ con trong tình huống nguy kịch do sốc phản vệ độ 3.

Chị P.T.T.M (25 tuổi) đang mang thai 39 tuần, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân sau khi ăn ốc vào tối 7/3. Khi nhập viện, tình trạng thai phụ rất nặng với mạch 128 lần/phút, huyết áp tụt còn 72/35 mmHg, nhịp thở 26 lần/phút.

Chị M. được hỗ trợ thở oxy qua ống thông mũi, SpO2 đạt 98% và xuất hiện mề đay toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ mang thai 39 tuần sốc phản vệ độ 3 nghi do thức ăn và lập tức tiến hành xử trí theo phác đồ cấp cứu.

Bệnh nhân đã được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC.

Song song với quá trình hồi sức cho người mẹ, kíp trực nhanh chóng hội chẩn với bác sĩ Khoa Sản, xác định đây là tình trạng suy thai cấp.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi, kíp trực quyết định mổ lấy thai tối khẩn. Bác sĩ gây mê hồi sức và ê-kíp hồi sức nhi được huy động phối hợp xử trí. Thai phụ được chuyển ngay vào phòng mổ. Gần 30 phút sau, ca phẫu thuật thành công, bé gái nặng 3,2kg chào đời.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Linh - Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, đây là trường hợp cấp cứu rất nguy hiểm khi thai phụ vừa rơi vào tình trạng sốc phản vệ nặng vừa xuất hiện dấu hiệu suy thai cấp.

Qua trường hợp này, bác sĩ Linh cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thận trọng với các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là hải sản. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt hoặc tụt huyết áp, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

