Tạm đình chỉ những người liên quan

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc xác định đây là sự việc “không thể chấp nhận được” và phải xử lý nghiêm.

Bệnh viện đã họp với các phòng, ban chức năng để xác minh và tạm đình chỉ những người liên quan trong Khoa Xạ trị trong thời gian làm rõ sự việc. Hiện tại, đơn vị đã tạm thời dừng vị trí quản lý của Khoa Xạ trị và bố trí một nhân sự khác thay thế, nhằm bảo đảm quá trình xác minh được khách quan.

“Chúng tôi thống nhất rằng sự việc này không thể không xử lý nghiêm, không bao che bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo nếu có liên quan”, ông Hựu nói.

Theo Giám đốc Bệnh viện E, việc xử lý phải được thực hiện nhanh chóng nhưng bảo đảm đúng người, đúng việc và không ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh.

Bệnh viện cũng đã báo cáo và mời Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội phối hợp trong quá trình xác minh, nhằm làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E. Ảnh: BVE.

Ngoài ra, bệnh viện sẽ xác minh việc nhận tiền là hành vi tự phát mới xảy ra hay đã diễn ra trong một khoảng thời gian; số tiền nhận được được sử dụng vào việc gì; làm rõ đây có phải là việc vòi vĩnh người bệnh như người không đưa tiền bị chậm trễ, trong khi người đưa tiền được ưu tiên xạ trị trước hay không.

Theo lãnh đạo Bệnh viện E, sau khi có đầy đủ kết quả xác minh, bệnh viện sẽ thành lập Hội đồng Kỷ luật để xem xét trách nhiệm của từng cá nhân theo quy định.

Cam kết không để tiền chi phối thứ tự điều trị

Chiều 11/9, Bệnh viện E dự kiến tổ chức cuộc họp với những người đang xạ trị để lắng nghe phản ánh. “Chúng tôi biết khi có Ban lãnh đạo và các bác sĩ tham dự, có thể người bệnh chưa nói hết những điều mình suy nghĩ nhưng ít nhất bệnh viện có thể nắm được những vấn đề rõ nhất”, ông Hựu nói.

Nhân viên y tế nói không rõ về khoản tiền được bệnh nhân kẹp vào giấy tờ. Ảnh chụp video của báo Nông nghiệp và Môi trường

Theo Giám đốc Bệnh viện E, trong thực tế khám, chữa bệnh có thể nhân viên y tế không vòi vĩnh tiền nhưng người bệnh muốn đưa tiền để cảm thấy yên tâm, lo sợ mình bị bỏ quên hoặc không được phục vụ đúng lúc.

Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu đề nghị người bệnh tại Khoa Xạ trị có thể phản ánh trực tiếp qua Fanpage nếu phát hiện bất kỳ bất cập nào trong quá trình điều trị để bệnh viện xử lý. Hằng tuần, hằng tháng, bộ phận công tác xã hội đều tổng hợp các câu hỏi, phản ánh của người bệnh để báo cáo Ban Giám đốc.

Giám đốc Bệnh viện E cho rằng việc khôi phục niềm tin của người bệnh phải bắt đầu từ chính trải nghiệm thực tế khi đến khám, chữa bệnh.

“Trong thời đại số, mọi việc phải công khai, minh bạch, làm thật và làm trong sạch đội ngũ để phục vụ người bệnh tốt hơn. Chỉ có như vậy mới phát triển bệnh viện nên chúng tôi sẽ cải thiện dịch vụ, thay đổi tâm lý người bệnh khi đến bất kỳ nơi nào không cần chuẩn bị phong bì”, ông Hựu nói.

Sau khi có kết luận, Bệnh viện E sẽ báo cáo Bộ Y tế, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ muốn xạ trị ung thư nhanh tại Bệnh viện E phải kẹp tiền Giám đốc Bệnh viện E phải khẩn trương xác minh thông tin được phản ánh về việc người dân muốn xạ trị ung thư nhanh phải kẹp tiền vào sổ.