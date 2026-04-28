Đọc đề xuất của một đại biểu Quốc hội về việc thay đổi hệ thống đánh giá theo hướng coi trọng sự tiến bộ của người học, một giáo viên trung học cơ sở đã chia sẻ câu chuyện của những người trong cuộc:

Tôi suy ngẫm nhiều về một người thầy chân chính

Ngày tôi mới bước chân vào nghề, một đồng nghiệp lớn tuổi tâm sự rằng: “Thật khó làm một người thầy chân chính!”. Và hơn hai mươi năm đứng trên bục giảng, tôi suy ngẫm nhiều về tâm sự này.

Trong cuộc sống, đạt thành tích cao trong công việc là một việc đáng ghi nhận. Tuy vậy, thành tích ấy phải do chính nỗ lực của bản thân hay tập thể cùng chung tay góp sức, chứ không phải hình thành từ sự dối trá.

Để đạt được danh hiệu thi đua, một trong những tiêu chí đó là tỉ lệ học sinh yếu kém phải ở trong ngưỡng cho phép. Vì thế, hầu như tất cả mọi người trong tập thể sư phạm đều phải tuân thủ để có được một con số đẹp.

Ngược lại, nếu trường không đạt danh hiệu thi đua thì thế nào cũng bị chỉ trích là “không vì quyền lợi tập thể!”.

Không cho điểm khống để có tỉ lệ đẹp theo tiêu chí thi đua

Còn với tiêu chí dạy thật, học thật, trường của tôi trong bốn năm qua vẫn bị nhắc nhở và bị cắt thi đua khi tỉ lệ học sinh yếu kém cao hơn so với mặt bằng chung. Khi đó, cấp trên đặt vấn đề là: Tại sao trường ngay ở trung tâm lại có chất lượng thấp hơn so với những trường còn lại? Không những thế mà ngay cả trong những cuộc họp, trường của tôi cũng bị nêu tên như là một “điển hình” hạn chế về chất lượng giáo dục.

Cán bộ quản lý chúng tôi thật đau đầu, dù đã có rất nhiều hình thức giúp học trò mình củng cố kiến thức: Phân công giáo viên bộ môn hướng dẫn các em học tập, cho đề theo hướng phân hóa để các em yếu kém có cơ hội cải thiện điểm số, cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm đưa ra những tiêu chí khen thưởng để động viên tinh thần học tập của các em.

Và có một điều chúng tôi đồng tâm đó là: Không cho điểm khống để có tỉ lệ đẹp theo tiêu chí thi đua! Những học sinh nào không đủ điều kiện, nhà trường cho các em thi lại hay ở lại lớp. Ngay cả những học sinh lớp 9, những em nào không đủ điều kiện xét tốt nghiệp, chúng tôi mời phụ huynh trao đổi và động viên các em nên "ngồi lại" một năm nữa để có kiến thức vững vàng hơn, nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh 10 và làm nền tảng cho bậc trung học phổ thông.

Với sự cố gắng của tập thể sư phạm, chất lượng giáo dục của trường tôi được nâng dần theo từng năm, tuy nhiên tỉ lệ yếu kém vẫn còn cao so với những trường còn lại trong huyện ngày trước!.

Là những người thầy, chúng tôi cũng mong muốn học trò mình tiến bộ, tuy nhiên, sự tiến bộ ấy phải là sự nỗ lực của chính các em, chứ không phải nhờ những chiếc phao cứu trợ.

Ở khía cạnh nào đó, chúng tôi là những người quản lý chưa biết “vâng lời” và thành tích của trường bị ảnh hưởng, nhưng đổi lại chúng tôi tạo được sự tin tưởng và đồng thuận của giáo viên, phụ huynh học sinh trong công tác quản lý chuyên môn. Nhưng đó vẫn là nỗi khổ mang tên thành tích mà ngay cả những người quản lý như chúng tôi cũng phải băn khoăn, chứ không riêng gì giáo viên đang giảng dạy.