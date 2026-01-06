Đại diện Bệnh viện 19-8 cho biết, việc xây dựng môi trường y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức và cam kết bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế cũng như cộng đồng.

Theo đại diện bệnh viện, chủ trương này được triển khai trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và khuyến cáo của các tổ chức y tế uy tín. Cụ thể, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 đã quy định rõ việc cấm hút thuốc lá tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, Luật Đầu tư sửa đổi năm 2025 đã cấm toàn diện thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, không có ngoại lệ, thể hiện quan điểm nhất quán của Nhà nước trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện 19-8 kiên quyết thực hiện mô hình bệnh viện không khói thuốc. Ảnh: N. Huyền

Bên cạnh đó, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2025 với việc tăng thuế đối với thuốc lá được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tiêu thụ, hạn chế người mới sử dụng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các chính sách này cũng phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về xây dựng môi trường y tế an toàn, không khói thuốc.

Thực tế cho thấy, sau khi Việt Nam ban hành lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, số ca cấp cứu liên quan tại các bệnh viện tuyến trung ương đã giảm gần 70%, phản ánh hiệu quả rõ rệt của các biện pháp kiểm soát thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng.

Trên tinh thần đó, Bệnh viện 19-8 yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh nghiêm túc chấp hành quy định cấm hút thuốc trong toàn bộ khuôn viên bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện nhấn mạnh nguyên tắc “không sử dụng, không mang theo, không quảng bá” thuốc lá dưới mọi hình thức.

Bệnh viện cũng kêu gọi mỗi cá nhân chủ động nhắc nhở, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm, cùng chung tay xây dựng môi trường điều trị văn minh, an toàn, thân thiện, đặt sức khỏe người bệnh lên hàng đầu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện 19-8, bệnh viện không khói thuốc không chỉ là một quy định hành chính, mà là biểu hiện cụ thể của trách nhiệm xã hội, của kỷ cương y tế trong lực lượng Công an nhân dân và của cam kết vì sức khỏe nhân dân.

“Chung tay hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh” không chỉ là thông điệp mà là mục tiêu xuyên suốt trong mọi hoạt động chuyên môn, quản lý và phục vụ của Bệnh viện 19-8 hướng tới một môi trường điều trị an toàn, lành mạnh và bền vững.