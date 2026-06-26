Sáng nay (26/6), Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa đón bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Trước đó, nhiều bác sĩ đã theo chuyến tàu từ Hà Nội xuống đây bắt đầu ngày làm việc tại cơ sở mới.

Khuôn viên khang trang của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Là một trong những bệnh nhân đầu tiên đến khám, ông Trần Văn Yêm (71 tuổi, quê Hải Hưng, Ninh Bình) bày tỏ sự hài lòng với cơ sở vật chất khang trang và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ.

Ông Yêm bị ung thư trung biểu mô phúc mạc di căn giai đoạn cuối. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, ông được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đúng ngày đi vào hoạt động.

Ông Yêm đến bệnh viện từ rất sớm để đăng ký khám.

Để kịp khám sớm và tránh phải chờ đợi lâu do sức khỏe yếu, ông Yêm xuất phát từ 3h30 và có mặt tại bệnh viện lúc 5h10. "Tôi cảm thấy Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình rất sạch sẽ, khang trang. Theo tôi, đây là một trong những cơ sở y tế có tiêu chuẩn rất tốt", ông nói.

Dù là ngày đầu vận hành nên bệnh viện vẫn còn một số trục trặc nhỏ trong quá trình tiếp đón, ông Yêm cho biết điều khiến mình yên tâm là thái độ tận tình của đội ngũ nhân viên y tế. "Buổi đầu có một vài việc chưa thật sự trơn tru nhưng các y bác sĩ và nhân viên đều rất thân thiện, chu đáo với bệnh nhân", ông chia sẻ.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hứa hẹn là nơi chăm sóc sức khỏe tốt cho người dân trong khu vực.

Theo ông Yêm, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động giúp người dân các tỉnh lân cận thuận lợi hơn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế tuyến trung ương, không phải di chuyển xa lên cơ sở chính tại Hà Nội như trước.

Bà Phạm Thị Huệ (xã Ý Yên, Ninh Bình) cho biết gia đình xuất phát từ 4h để kịp đến bệnh viện khám tổng thể (xét nghiệm máu, khám tim mạch, xương khớp rồi chụp X-quang). Bà biết thông tin bệnh viện khai trương qua chương trình trên tivi nên quyết định đăng ký khám ngay trong ngày đầu.

Hàng nghìn lượt bệnh nhân đến thăm khám trong ngày đầu tiên.

Rời nhà đi làm 4h30, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, phụ trách Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cho biết những ngày qua, toàn bộ bệnh viện "căng mình" hoàn thiện mọi khâu, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng.

Theo bác sĩ Thái, dấu mốc quan trọng nhất là bệnh viện được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh. "Đây là điều mà toàn thể cán bộ, nhân viên rất háo hức chờ đợi. Sau khi được cấp phép, mọi công sức chuẩn bị mới có thể chuyển thành hoạt động thực tế để phục vụ người bệnh", ông nói.

Bên cạnh sự phấn khởi, đội ngũ y tế cũng cảm nhận rõ áp lực khi kỳ vọng của người dân dành cho cơ sở mới rất lớn.

"Chúng tôi có chút lo lắng vì dự báo sẽ có lượng lớn bệnh nhân đến khám ngay từ những ngày đầu. Nhưng chính sự kỳ vọng đó khiến mỗi người càng chuẩn bị kỹ hơn, chu đáo hơn để mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất", ông Thái chia sẻ.

Bác sĩ Thái trên chuyến tàu di chuyển từ Hà Nội xuống Ninh Bình.

Về việc di chuyển giữa Hà Nội và Ninh Bình, bác sĩ Thái cho rằng đây không phải trở ngại khi có nhiều lựa chọn như tàu hỏa, xe khách, limousine và xe đưa đón của bệnh viện. Theo ông, điều quan trọng nhất là đội ngũ y tế giữ được sức khỏe để đáp ứng khối lượng công việc trong giai đoạn đầu vận hành.

Ông Thái cũng cho biết nhiều bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai có quê tại Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định rất mong muốn được công tác tại cơ sở mới, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân khu vực đồng bằng sông Hồng.

PGS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trở thành: Trung tâm y học chuyên sâu hiện đại của quốc gia; Trung tâm đào tạo và nghiên cứu y học có uy tín; Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế; Bệnh viện thông minh, xanh và phát triển bền vững.

Hình ảnh ngày khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngày 26/6:

Người dân đến khám tại bệnh viện từ sớm.

Lượng bệnh nhân trong khu vực và các vùng lân cận tới khám đông. Để người bệnh không phải chờ lâu, nhiều khoa mở thêm phòng khám.

Bệnh viện được đầu tư hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh hiện đại, đặc biệt là hệ thống CT 512 dãy thế hệ mới nhất hiện nay.

Ngay từ 7h đã có nhiều bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Hệ thống nước nóng lạnh miễn phí.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đi tàu về cơ sở Ninh Bình: 'Trải nghiệm rất đặc biệt' Sáng nay (26/6), nhiều y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn tàu hỏa để đến cơ sở làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Hành trình đặc biệt này mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ.