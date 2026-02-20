Tháng trước, tại quán rượu The England ở thành phố Ljubljana, họ chiếu trận derby Manchester. Điều này cũng dễ hiểu bởi đây là nơi tụ tập của hội CĐV Man United tại Slovenia.

Tuy nhiên, những nơi khác, các quán bar trong thủ đô, người dân đã tắt TV cùng nỗi tức giận trước khi cuộc thư hùng bắt đầu, sau khi có thông tin Sesko bị HLV Michael Carrick quẳng lên ghế dự bị.

Sesko cập bến MU với mức phí 73 triệu bảng Anh - Ảnh: BBC

Người Slovenia rất trân trọng các ngôi sao thể thao, ít nhất trong môn thể thao vua, không ai lớn hơn Sesko.

Cập bến sân Old Trafford với mức phí 73,7 triệu bảng - một bản hợp đồng bom tấn thực thụ, nếu xét trên giá trị chuyển nhượng. Vậy nhưng, điều đó không đảm bảo một suất đá chính cho chàng trai 22 tuổi.

Việc tân binh như Sesko hòa nhập trở nên khó khăn, trong bối cảnh MU thất thường dưới sự dẫn dắt của 3 HLV khác nhau chỉ trong vòng 6 tháng.

Chia sẻ trên Arena Sport, Sesko nói: "Thể thao đầy biến động ở bất kỳ CLB và vào bất kỳ thời điểm nào. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn đón nhận nó. Tôi xem đó là kinh nghiệm học hỏi, điều mà bản thân cần thời gian thích nghi."

Tiền đạo người Slovenia tập luyện chăm chỉ

Hồi tháng 11 năm ngoái, Gary Neville bình luận rằng, tuy Sesko cao 1m96 nhưng "trông có vẻ vụng về" và "kém xa các bản hợp đồng khác của MU như Mbeumo hay Matheus Cunha".

Ngay thời điểm đó, Ruben Amorim phản hồi thẳng thắn. Một nguồn tin từ MU còn hé lộ: "Sesko là một trong những cầu thủ tận tâm nhất ở CLB."

Tiền đạo trẻ này lập tức xây dựng mối quan hệ thân thiết với Diogo Dalot dựa trên chế độ tập luyện thể lực của hậu vệ Bồ Đào Nha, vốn được thừa hưởng từ Cristiano Ronaldo.

Họ thi nhau mỗi ngày xem ai đến trung tâm huấn luyện Carrington trước. Khi đến nơi, cả hai sẽ sử dụng buồng tăng áp cùng các cơ sở vật chất được đội nâng cấp gần đây.

Sesko kết thân với Dalot - Ảnh: MUFC

Lúc Sesko tìm mua nhà ở Cheshire hè năm ngoái, anh ấy muốn một nơi có phòng tập thể dục, bồn tắm nước đá và phòng xông hơi riêng để có thể tập phục hồi ngay tại nhà.

Sesko tâm sự thêm: "Tôi nghĩ công sức luôn được đền đáp nếu bạn dồn hết tâm huyết vào công việc. Mỗi người mỗi khác. Còn tôi, thích đi sâu vào từng chi tiết."

Chân sút người Slovenia quyết định thuê HLV thể hình và đầu bếp riêng.

"Tôi nói với đầu bếp rằng có thể chế biến bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Điều quan trọng là cần liên hệ với chuyên gia dinh dưỡng của CLB. Bởi vậy, anh ta biết chính xác tôi cần ăn gì để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất."

Sesko cũng thực hành thiền định nhằm giữ cho tinh thần luôn thư thái, điềm tĩnh và cân bằng.

Ngày ký hợp đồng với MU, họ nhận thấy không có đoàn tùy tùng nào vây quanh Sesko. Anh chỉ đi cùng người đại diện Elvis Basanovic.

Sesko bắt đầu ghi những bàn quyết định cho MU - Ảnh: MUFC

Tránh xa mạng xã hội cũng rất có ích. Sesko và đồng đội vẫn đăng những hình ảnh bắt buộc lên Instagram sau mỗi trận đấu. Tuy nhiên, anh hiếm khi đọc bình luận.

Chất vật dưới thời Amorim, Sesko đã bừng tỉnh khi Darren Fletcher làm HLV tạm quyền, với các bàn thắng vào lưới Burnley và Brighton.

Michael Carrick tiếp quản ghế nóng, ông cùng đội ngũ mới dành nhiều thời gian hơn để làm việc trực tiếp từng cá nhân, trong đó có Benjamin Sesko.

Anh cũng nhanh chóng chứng tỏ cho thầy Carrick thấy khả năng của mình, với pha xử lý đẳng cấp xé lưới Fulham, giúp MU thắng nghẹt thở phút bù giờ. Hay phá đá nối giữ lại 1 điểm trên sân West Ham mới đây.