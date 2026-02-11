MU được chỉ huy bởi thuyền trưởng tạm quyền Carrick, dù tinh thần lên cao, nhưng đã không thể có chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Thay vào đó, họ phải chờ đến phút bù giờ thứ 6, mới kiếm được trận hòa (1-1) trước West Ham, nhờ công của Sesko, người vào thay Cunha ở phút 69.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 10 ngày, Sesko lập đại công cho MU, ở cuối trận. Trước đó, là một bàn thắng đáng nhớ khác của cầu thủ 22 tuổi, giúp ‘Quỷ đỏ’ đả bại 3-2 Fulham.

Benjamin Sesko xứng đáng được ra sân ngay từ đầu. Ảnh: X Fabrizio Romano

Như vậy, Sesko đã ghi 5 bàn trong 6 trận (2 lần được đá chính) ra sân gần nhất cho MU.

Ở chuyến làm khách West Ham rạng sáng nay (11/2), Carrick đã quyết định chuẩn xác, tung ngôi sao người Slovenia thay Cunha và MU đã được ‘giải cứu’ những giây cuối.

Trong khi Cunha suốt 69 phút có mặt trên sân không tung ra được cú sút nào, không đường chuyền quyết định, cũng chẳng có bất kỳ pha tạt bóng nào, chỉ thắng 1 trong 3 lần tranh chấp tay đôi,… Sesko vừa vào, MU liền có sự cải thiện trên hàng công, với 2 cú sút trúng đích, trong đó có bàn gỡ hòa.

Sesko cho thấy khả năng xử lý tình huống thông minh, đầy háo hức được ra sân. Và người ta cho rằng, Carrick cần làm ngay sự thay đổi trên hàng công MU, loại Cunha (làm siêu dự bị như lúc Dorgu chưa chấn thương), để Sesko đá chính bởi vì anh ấy xứng đáng.

Trận đấu tiếp theo của MU tại Ngoại hạng Anh là chuyến làm khách Everton (3h ngày 24/2) và hẳn người hâm mộ cũng muốn thấy sự thay đổi như trên.