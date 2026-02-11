Thị trường chuyển nhượng đang nóng lên với cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson. Tiền vệ người Anh đang là mục tiêu hàng đầu của những đội bóng thành Manchester, Man City và MU.

Man City được cho là đã sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán khoảng 70 triệu bảng để thuyết phục Nottingham Forest, nhằm biến tiền vệ này thành hạt nhân mới trong kế hoạch của Pep Guardiola.

Man City qua mặt MU trong vụ Elliot Anderson

Động thái này của The Citizens được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đối thủ cùng thành phố.

MU từ lâu đã nhắm Anderson như sự lựa chọn số một để thay thế trực tiếp cho Casemiro – người sẽ rời Old Trafford sau khi mùa giải khép lại.

Trong khi “Quỷ đỏ” coi Anderson là mảnh ghép để tái thiết tuyến giữa, thì Man City lại muốn sở hữu anh để giảm tải gánh nặng cho Rodri.

Lý do Pep Guardiola quyết tâm “phá bĩnh” MU nằm ở tư duy chơi bóng hiện đại của Anderson.

Tiền vệ 23 tuổi được đánh giá sở hữu kỹ thuật thượng thừa, khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ trận đấu cực tốt. Anh giàu nền tảng thể lực, phù hợp với cường độ luân chuyển bóng liên tục tại Etihad.

Bên cạnh đó, Anderson rất đa năng, có thể đá thấp như một mỏ neo hoặc dâng cao kiểu tiền vệ kiến thiết.

Dù Nottingham Forest đang hét giá kỷ lục cho ngôi sao sáng nhất của mình, vượt quá 100 triệu bảng, Man City vẫn tự tin nắm lợi thế.

Sức hút từ việc làm việc với Pep Guardiola và cơ hội cạnh tranh danh hiệu Champions League là những “vũ khí” mà MU khó lòng sánh kịp ở thời điểm hiện tại.

Cuộc đua giành viên ngọc quý của bóng đá Anh vượt qua câu chuyện chuyên môn, trở thành cuộc chiến về tài chính và quyền lực bóng đá thành Manchester.