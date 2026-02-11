Đứt mạch chiến thắng

Chuỗi toàn thắng của MU đã khép lại theo cách kịch tính nhất, nhưng không vì thế mà làm phai nhạt bầu không khí tích cực đang hình thành dưới thời Michael Carrick.

Trận hòa 1-1 trước West Ham phản ánh đúng những gì chính HLV tạm quyền người Anh thừa nhận sau trận, khi đội bóng của ông thiếu sắc bén, thiếu độ bùng nổ ở nhiều thời điểm.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả – tinh thần và bản lĩnh – vẫn hiện diện rõ ràng, kết tinh trong bàn gỡ ở phút 96 của Benjamin Sesko.

MU bị chặn chuỗi toàn thắng với Carrick. Ảnh: MUFC

MU của Carrick đã nhiều lần sống trong những khoảnh khắc nghẹt thở cuối trận. Lần này, ở London, cũng vậy.

West Ham của Nuno Santo, trong cuộc chiến sinh tồn, chơi với cường độ và quyết tâm cao hơn hẳn.

Họ dẫn trước nhờ Tomas Soucek sau một tình huống khai thác khoảng trống rất “Premier League”: trực diện, tốc độ, với pha căng ngang được kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành.

Trong phần lớn thời gian, MU bế tắc. Những pha xử lý của Matheus Cunha thiếu đột biến, còn Bryan Mbeumo thường xuyên bị đẩy ra ngoài rìa hệ thống phòng ngự số đông của đội chủ nhà.

Đó là giai đoạn mà người ta thấy rõ giới hạn hiện tại của “Quỷ đỏ”. Họ giữ bóng nhưng không kiểm soát được nhịp điệu tấn công.

Những pha phối hợp thiếu độ “sát thương”, những đường chuyền quyết định chậm nửa nhịp.

Carrick không né tránh thực tế ấy khi nói thẳng rằng đội bóng của ông “không làm đúng nhiều thứ ở phần đầu trận”.

Số liệu phản ánh rõ điều đó: MU có bóng 65%, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,62.

Sesko và sức mạnh tinh thần

Nhưng Carrick cũng đang tạo ra một MU khác, không nóng vội, không buông xuôi, ngay cả khi bàn thắng của Casemiro bị từ chối. Khi trận đấu trôi về cuối, ông liên tục điều chỉnh.

Việc rút hậu vệ Diogo Dalot để tung thêm Joshua Zirkzee là tín hiệu rõ ràng, MU chấp nhận rủi ro để tìm bàn gỡ. Lựa chọn mang đậm ADN của CLB – và cũng là cách Carrick dần chiếm được niềm tin từ khán đài.

Phút 96, canh bạc ấy được đền đáp. Mbeumo chủ động dạt ra cánh phải để nhận đường mở bóng từ trung lộ, thực hiện quả tạt gần như hoàn hảo, để Sesko di chuyển song song với khung thành thực hiện cú chạm tinh tế thẳng vào góc cao.

Một pha dứt điểm bản năng, gọn, lạnh, đúng kiểu trung phong hiện đại, và mang giá trị tinh thần lớn hơn giá trị chuyên môn đơn thuần.

Sesko, ở thời điểm này, chính là hiện thân rõ nhất cho tinh thần Carrick đang xây dựng. Tiền đạo trẻ người Slovenia không chỉ ghi bàn, mà anh làm điều đó ở thời khắc đội bóng cần niềm tin nhất.

Trước đó không lâu, anh ấn định chiến thắng 3-2 trước Fulham ở phút 94.

Tính rộng hơn, Sesko đã có 2 bàn trong thời gian bù giờ chỉ trong 3 vòng Ngoại hạng Anh gần nhất – thống kê nói lên khả năng xuất hiện ở “vùng nóng”, nơi bản lĩnh quan trọng không kém kỹ năng.

Điều đáng chú ý là sự tiến bộ của Sesko gắn chặt với dấu ấn huấn luyện của Carrick. Ông không biến Sesko thành một trung phong đứng chờ bóng, mà kéo anh tham gia nhiều hơn vào hệ thống gây áp lực, di chuyển mở khoảng trống và chọn vị trí trong vòng cấm.

Sesko ghi bàn phút bù giờ. Ảnh: PL

Chất lượng dứt điểm của Sesko được nâng lên, nhưng quan trọng hơn là thời điểm dứt điểm – thứ phản ánh tư duy tiền đạo trưởng thành.

Carrick hiểu rằng MU hiện chưa phải cỗ máy tấn công hoàn hảo. Vì thế, ông ưu tiên xây dựng khả năng sống sót trong trận đấu, và duy trì niềm tin đến phút cuối.

Sesko là quân bài lý tưởng cho triết lý ấy. Anh còn trẻ, giàu năng lượng, không sợ áp lực và đặc biệt nguy hiểm khi thế trận hỗn loạn.

Trận hòa West Ham chặn đứng chuỗi toàn thắng của MU với Carrick, phản ánh rõ những hạn chế của một dự án với quá nhiều sai lầm từ đầu mùa.

Dù vậy, kết quả này cũng củng cố niềm tin rằng Carrick đang đi đúng hướng về mặt tinh thần thi đấu.

Một đội bóng có thể không thắng mọi trận, nhưng luôn tin mình có thể ghi bàn ở phút 96, đó mới là nền móng của những chu kỳ thành công.