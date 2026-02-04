Liên quan đến việc tổ chức thực hiện, giám định và thanh toán các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 4/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã cung cấp thông tin nhằm làm rõ căn cứ pháp lý và nguyên tắc thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo BHXH Việt Nam, Quyết định số 2775 và Quyết định số 2776 ngày 29/8/2025 của Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Các hướng dẫn này quy định thời gian thực hiện kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở tính phổ biến, thường quy tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai siêu âm cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Cụ thể, thời gian thực hiện một quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được tính từ khi người bệnh bắt đầu thực hiện kỹ thuật đến khi có kết quả chẩn đoán, bao gồm các khâu chuẩn bị, chụp, đọc phim và kết luận. Một số mốc thời gian tham chiếu như: Chụp X-quang xương khớp hoặc phổi, bụng thường quy khoảng 6-12 phút; chụp X-quang dạ dày, đại tràng khoảng 20–30 phút; siêu âm ổ bụng, tuyến giáp khoảng 6-15 phút.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, các mốc thời gian này chỉ mang tính tham chiếu chuyên môn, phục vụ tổ chức thực hiện và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Trong thực tế, thời gian thực hiện kỹ thuật có thể được điều chỉnh tùy tình trạng người bệnh và điều kiện của từng cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc giám định và thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật y tế được cơ quan BHXH thực hiện trên cơ sở hồ sơ, quy trình chuyên môn và thực tế triển khai tại cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm đúng quy định pháp luật. BHXH Việt Nam đồng thời khẳng định không ban hành thêm quy định ngoài các văn bản hiện hành và không yêu cầu các cơ sở y tế kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và thời gian chờ đợi của người bệnh BHYT.

Bộ Y tế cũng sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam để rà soát lại công tác giám định, thanh toán BHYT theo hướng phù hợp thực tiễn khám chữa bệnh.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa khẳng định, định mức thời gian chỉ mang tính tham chiếu, không phải yêu cầu bắt buộc cho từng ca bệnh cụ thể. Thời gian thực hiện kỹ thuật phụ thuộc vào mức độ phức tạp của bệnh, tay nghề bác sĩ và điều kiện trang thiết bị.

