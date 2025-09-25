Mới đây, Radio France đưa tin về sự cố khó tin tại Bệnh viện Henri Mondor ở Créteil, gần Paris (Pháp). Vào tháng 7 vừa qua, người đàn ông 77 tuổi được chỉ định phẫu thuật cắt thận - một thủ thuật kéo dài 1-4 giờ. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, ông phát hiện các bác sĩ đã mổ nhầm bên, dù trước đó ông đã điền đầy đủ bảng kiểm tra tiền phẫu theo quy định.

Theo ước tính, việc cắt bỏ thận đúng cách có thể giúp bệnh nhân ung thư đạt tỉ lệ sống trên 5 năm hơn 90%. Tuy nhiên, với việc chỉ còn một quả thận bị bệnh, tiên lượng của ông không còn khả quan. Dù tính mạng chưa bị đe dọa ngay, người bệnh sẽ phải đối mặt với hậu quả lâu dài của sai sót y khoa này.

Sai sót trong y khoa khiến bệnh nhân đối mặt nhiều biến chứng về sau. Ảnh minh họa: Ban Mai

Gia đình bệnh nhân đã khởi kiện Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) - đơn vị quản lý của bệnh viện trên. Khi được liên hệ, AP-HP từ chối bình luận với lý do bảo mật y tế.

Trước đó, Daily Mail từng đưa tin về một vụ việc tương tự tại Mỹ. Bà Wendy Rappaport, 84 tuổi, đã kiện một bệnh viện ở Minnesota vì các bác sĩ phẫu thuật cắt nhầm quả thận khỏe mạnh. Bà chỉ cần cắt bỏ lá lách nhưng các bác sĩ đã lấy nhầm quả thận trái, để lại bộ phận bị nhiễm bệnh trong cơ thể.

Hậu quả là bà Rappaport phải chạy thận nhân tạo và được chẩn đoán mắc dạng nặng nhất của bệnh thận. Không còn đủ hai quả thận hoạt động bình thường, cơ thể bà không thể lọc chất thải và chất lỏng dư thừa, làm tăng nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng và suy tạng, có thể dẫn đến tử vong trong vài năm.

Ung thư thận thường ít hoặc không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, khi khối u phát triển, một số dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện:

- Có máu trong nước tiểu: Nước tiểu có thể chuyển sang màu hồng, đỏ sẫm hoặc chỉ phát hiện qua xét nghiệm.

- Đau ở hông hoặc lưng: Cơn đau âm ỉ, kéo dài ở vùng hông hoặc lưng dưới, không do chấn thương.

- Sờ thấy khối u hoặc sưng: Có thể xuất hiện khối u hoặc sưng ở hông, lưng dưới, bụng hoặc dưới xương sườn.

- Triệu chứng toàn thân: Mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn, sốt nhẹ không do nhiễm trùng, ra mồ hôi đêm.

- Dấu hiệu khác: Thiếu máu (giảm hồng cầu) và tăng huyết áp cũng có thể gặp ở một số bệnh nhân.

Các triệu chứng này không chỉ gặp ở ung thư thận mà còn ở nhiều bệnh như sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám sớm. Phát hiện sớm giúp tăng đáng kể khả năng điều trị thành công, đặc biệt khi khối u còn khu trú trong thận.

Theo tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, các yếu tố nguy cơ của ung thư thận bao gồm hút thuốc, béo phì, tiếp xúc bức xạ hoặc hóa chất, bệnh thận mạn tính, sỏi thận và di truyền.