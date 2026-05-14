Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Bùi Đình Khánh bị truy tố thêm về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng thiệt hại theo kết luận giám định là hơn 128 triệu đồng.

Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Công

Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản. Trong đó, ông Nguyễn Đăng Khương (đại diện cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu bị cáo Bùi Đình Khánh bồi thường thiệt hại.

Tại phiên tòa, Bùi Đình Khánh nói: “Trước hết, bị cáo cảm ơn các bị hại trong vụ án đã không yêu cầu bồi thường về tài sản cũng như thiệt hại về tính mạng, con người. Bị cáo xin gửi lời chia buồn tới gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, người đã hy sinh trong vụ án. Bị cáo đã gây ra cái chết cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Mong HĐXX, đại diện VKS, đại diện gia đình nạn nhân ghi nhận".

Cũng tại phiên tòa, Bùi Đình Khánh cho biết, thời điểm bị bắt đã bị lực lượng công an thu giữ 2 điện thoại. Trong đó, Bùi Đình Khánh mong muốn HĐXX trả lại 1 chiếc điện thoại Iphone 15 cho người nhà sử dụng vì không liên quan vụ án. Chiếc điện thoại còn lại, Bùi Đình Khánh xin gửi cho lực lượng công an để phục vụ công tác điều tra.

Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn đến gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Ảnh: Phạm Công

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra cáo buộc Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

