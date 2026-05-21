Ngày 21/5, theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), bệnh nhân là cháu V.B.N (13 tuổi, trú phường Việt Hưng, Quảng Ninh). Trước đó, trong lúc chơi bóng đá vào sáng 20/5, N. bị sút bóng mạnh vào vùng bụng.

Sau va chạm, bệnh nhân xuất hiện đau bụng quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị, mệt nhiều nhưng không nôn, không sốt. Đến khoảng 20h cùng ngày, tình trạng đau bụng của N. tăng lên, cơ thể mệt lả nên được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chụp CT ổ bụng, các bác sĩ xác định bệnh nhân có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, chấn thương lách độ 4, gây sốc mất máu do chấn thương bụng kín.

Trẻ nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt lách, truyền máu, chống sốc, cân bằng dịch điện giải và hồi sức tích cực.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hưng cùng ê kíp đã thực hiện phẫu thuật cắt lách thành công cho bệnh nhân.

Sau đó, N. được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc chăm sóc, điều trị. Trẻ được truyền máu, kháng sinh, giảm đau, dinh dưỡng và hồi sức toàn diện.

Đến sáng 21/5, bệnh nhân đã ổn định hơn, tỉnh táo, tự thở oxy kính, huyết áp ổn định, SpO2 đạt 98%.