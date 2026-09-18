Các đồng nghiệp, bạn bè của tôi thường xuyên uống trà bí đao để giảm cân. Tuy nhiên, tôi uống xong có cảm giác bủn rủn chân tay. Xin chuyên gia tư vấn ai nên dùng loại nước này. Tôi cảm ơn! (Lê Lương An - Hà Nội)

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Bí đao là loại rau quả quen thuộc có nguồn gốc từ Ấn Độ được dùng làm thực phẩm. Quả này chứa nhiều nước, ít năng lượng và có thể dùng trong chế độ ăn lành mạnh.

Bí đao có những lợi ích gì?

Bí đao chứa lượng nước cao, đồng thời cung cấp một số vitamin và khoáng chất. Với đặc điểm ít năng lượng, bí đao có thể được sử dụng trong các bữa ăn, đặc biệt ở người muốn kiểm soát lượng calo.

Loại quả trên thường được chế biến thành món luộc, nấu canh hoặc xào. Khi chế biến hợp lý, đây là loại thực phẩm có thể góp phần tăng lượng rau quả trong khẩu phần và tạo cảm giác no nhờ hàm lượng nước.

Trong dân gian, bí đao còn được sử dụng với mục đích lợi tiểu, giải khát. Tuy nhiên, những công dụng đó không đồng nghĩa với việc nước ép hoặc trà bí đao có thể điều trị phù, bệnh thận, đái tháo đường hay các bệnh lý khác.

Bí đao phơi khô để làm trà. Ảnh: Hoa Linh.

Ai có thể uống trà bí đao?

Hiện nay, nhiều người lấy bí đao tươi hoặc phơi khô nấu nước, trong đó dùng khô chiếm ưu thế. Loại thức uống này chế biến đơn giản, không hoặc ít đường, có thể dùng như một loại đồ uống giải khát.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể sử dụng ở mức vừa phải nhưng không nên xem đây là thức uống để “thải độc” hay giảm cân.

Đối với người đang kiểm soát cân nặng, trà bí đao không đường có thể phù hợp hơn các loại nước ngọt nhiều đường. Tuy nhiên, nếu trà bí đao được nấu với nhiều đường hoặc sử dụng dạng đóng chai có hàm lượng đường cao, lợi ích này không còn.

Những người cần thận trọng

Người mắc đái tháo đường cần chú ý lượng đường trong trà bí đao.

Người mắc bệnh thận, suy tim hoặc đang phải hạn chế lượng nước cũng không nên tự ý uống nhiều trà bí đao với mục đích lợi tiểu. Lượng nước và chế độ ăn cần được điều chỉnh theo tình trạng bệnh và hướng dẫn của bác sĩ.

Người có bệnh lý đang điều trị cũng không nên dùng bí đao hoặc các bài thuốc từ bí đao để thay thế thuốc được kê đơn.

Lưu ý, bí đao ít năng lượng nên có thể góp mặt trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không có cơ sở để coi trà bí đao là một phương pháp giảm cân nhanh.

Muốn kiểm soát cân nặng, bạn cần duy trì chế độ ăn cân đối, kiểm soát tổng lượng năng lượng, tăng vận động và hạn chế đồ uống có đường. Trà bí đao chỉ nên được xem như một lựa chọn đồ uống, không phải phương pháp điều trị béo phì.

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