Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM, trà xanh được ví như thức uống trẻ hóa. Các nghiên cứu chỉ ra trà xanh có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe từ thần kinh, tim mạch tới xương khớp.

- Giúp đầu óc minh mẫn, chống trầm cảm: Các hợp chất thơm và theanin trong trà có tác dụng giảm stress, chống dị ứng, giúp não thư giãn. Caffeine cho tinh thần sảng khoái, tăng hoạt động của tim, giảm mệt nhọc.

- Phòng chống bệnh tim mạch: Uống trà giảm lượng cholesterol xấu, tăng độ đàn hồi của cơ tim, chống xơ cứng mạch máu, tăng độ bền thành mạch, giảm các bệnh tim mạch, phòng chống đột quỵ.

Trà xanh là thức uống dân dã, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

- Ngăn chặn tổn thương não ở người đột quỵ: Gallotanin trong trà xanh có tác dụng ngăn chặn quá trình tự hoại của tế bào não và những tổn thương ở não sau khi đột quỵ. Những người uống trà xanh hằng ngày sẽ giảm được các tác hại do đột quỵ. Sau khi cấp cứu đột quỵ hoặc chấn thương sọ não, người bệnh có thể uống tinh chất trà xanh.

- Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư: Các polyphenol của trà tiêu diệt các gốc tự do mạnh gấp trăm lần vitamin C, vitamin E - nguyên nhân làm tổn hại các ADN, EGCG ức chế sự tăng trưởng khối u và sự di căn các tế bào ung thư trong cơ thể.

- Bảo vệ vi khuẩn có ích trong ruột: Nước trà xanh bảo vệ các vi khuẩn có ích ở ruột như acidophylus chống rối loạn tiêu hóa; ngăn cản sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như kiết lỵ, thương hàn.

- Bảo vệ răng miệng: Sau khi đánh răng, bạn ngậm nước trà xanh đặc 15 phút.

- Chống lú lẫn tuổi già: Các axit carbolic dẫn catechin ngấm nhanh vào hệ thần kinh và các cơ quan khác trên cơ thể. Nước trà ngăn cản hoạt động của beta-secretase là enzym gây bệnh Alzheimer.

- Chống lại hiện tượng kháng insulin: Thường xuyên uống trà xanh hạn chế sự phát triển bệnh đường huyết type 2 và các biến chứng nguy hiểm của bệnh đường huyết.

Ngoài ra, trà xanh có tác dụng lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ đào thải một số chất cặn trong cơ thể. Đặc tính chống oxy hóa của trà được cho là có lợi cho mắt, da và khớp, góp phần làm chậm quá trình lão hóa, giảm viêm và bảo vệ sụn khớp.

Bác sĩ Vũ lưu ý, dù mang lại nhiều lợi ích, trà xanh không nên được xem là "thần dược". Người dân không nên lạm dụng các chế phẩm chiết xuất EGCG liều cao vì đã có báo cáo về nguy cơ gây tổn thương gan. Trà xanh nên được sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh để phát huy hiệu quả đối với sức khỏe.