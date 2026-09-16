Mỗi ngày 1 quả trứng có quá nhiều?

Theo các nghiên cứu hiện nay, người khỏe mạnh ăn 1 quả trứng mỗi ngày, thậm chí thỉnh thoảng ăn 2-3 quả/ngày, cũng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khoảng 70% cholesterol trong cơ thể do chính cơ thể tổng hợp trong khi cholesterol từ thức ăn chỉ chiếm một phần nhỏ. Với người có chuyển hóa bình thường, cholesterol từ trứng không đủ để ảnh hưởng đáng kể đến lipid máu. Kết luận dựa trên các công trình đăng trên Scopus, PubMed cho thấy ăn trứng ở mức vừa phải có ảnh hưởng rất nhỏ đến lipid máu.

Ăn trứng ở mức vừa phải không ảnh hưởng nhiều tới lượng cholesterol trong cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Hướng dẫn chế độ ăn uống của Trung Quốc khuyến nghị người trưởng thành ăn 280-350g trứng mỗi tuần, tương đương 1 quả mỗi ngày. Phụ nữ mang thai, cho con bú, học sinh tuổi dậy thì và người tập luyện tăng cơ cần nhiều protein có thể ăn nhiều hơn.

Tuy nhiên, người có mỡ máu cao không nên ăn quá 1 quả trứng mỗi ngày và không quá 5 quả mỗi tuần. Nếu trong ngày đã ăn nhiều thực phẩm giàu cholesterol, họ cần giảm lượng trứng, có thể chỉ ăn nửa quả hoặc không ăn lòng đỏ.

Ăn 5 quả trứng mỗi tuần, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Trứng giàu protein chất lượng cao đồng thời chứa vitamin A, lutein, vitamin D, vitamin K và canxi. Protein trong trứng có thành phần axit amin gần với protein của cơ thể nên khả năng sử dụng cao. Trứng cũng chứa lecithin, có vai trò thúc đẩy phát triển thần kinh não, điều hòa chuyển hóa chất béo và có lợi cho tim mạch.

Một nghiên cứu quy mô lớn trên 40.000 người theo dõi 15 năm cho thấy người cao tuổi ăn trứng ở mức vừa phải có tỷ lệ sa sút trí tuệ thấp hơn người không ăn. Nhóm ăn trứng từ 5 lần mỗi tuần trở lên có nguy cơ sa sút trí tuệ giảm 27%; người hoàn toàn không ăn trứng có nguy cơ mắc chứng này tăng 22%.

Theo nghiên cứu của Đại học Boston (Mỹ) đăng trên tạp chí Dinh dưỡng, ăn ít nhất 5 quả trứng mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ đái tháo đường type 2 giảm 28% và nguy cơ tăng huyết áp giảm 32%.

Một số phân tích khác cũng phát hiện ăn khoảng 2 quả trứng mỗi ngày có mối tương quan thuận với mật độ xương ở xương đùi và cột sống thắt lưng.

Ba lưu ý

Không nên ăn trứng lòng đào: Trứng có thể chứa vi khuẩn Salmonella. Nếu không được nấu chín kỹ, vi khuẩn có thể tồn tại và gây tiêu chảy, nôn mửa, sốt.

Hạn chế trứng chiên, rán: Trứng có khả năng hút dầu cao, lên tới 43%. Khi chiên, rán, trứng hấp thụ nhiều dầu mỡ, đồng thời protein có thể biến tính và tạo ra một số chất có hại.

Lưu ý khi ăn trứng kho: Trứng kho thường được nêm nhiều muối. Người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận cần kiểm soát lượng muối được khuyến cáo không nên ăn món này.